疑有涉反修例教師未能領取或續回鄉證　蔡若蓮：未聽過此事

取代通識科的公民與社會發展科，要求學生須赴內地交流考察，惟有立法會議員早前稱學界傳曾參與反修例示威教師，因未能領取回鄉證而無法參加。教育局局長蔡若蓮今日（25日）出席活動後表示，未聽聞有關情況，重申到內地交流須持有有效的回鄉證和其他證件，再次呼籲師生應盡快續期或辦理回鄉證。



朱國強早前引述教育界消息有教師未能過關

立法會議員朱國強早前在其Facebook表示，學界盛傳部份涉及反修例事件的師生，其回鄉證或已被拒續證、暫停或永久失效。蔡若蓮今日出席活動後被問到事件，稱沒有聽到相關情況。

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公民科需5000教師帶學生參與內地學習團

蔡若蓮說，公民科內地考察團的老師和學生的比例是一比十，所以有5萬學生參與，就應該有5,000人次的老師需要參與內地學習團。她稱如果老師和同學的回鄉證過期，未能在4或5月出發，中旅社會特別加班協助他們處理。

她重申到內地交流，須持有有效的回鄉證和其他證件，所以如果老師因各種原因，包括忘記換證而未有回鄉證，應盡快申請，包括6、7月出發的交流團，亦應盡快續證，家長也應及時帶子女辦證或續證。

蔡若蓮又說，任何對老師的投訴個案均有明確和公平公正的處理機制，以保障學生福祉為最優先考慮，局方會給予學校足夠的指引，過程中既嚴肅處理所有相關的投訴，亦會給予老師合理的時間作出申述，以及公平對待每一宗投訴個案。