空姐牛肉飯結業｜郭德英感不捨　反對分顏色：如果撐警係藍我咪藍

深水埗西九龍中心食肆「空姐牛肉飯」宣布下周三（26日）結業，東主郭德英（Annie）接受《香港01》訪問時，昨天（22日）才決定結業，因兩地通關後旅行社生意大增，加上食店招聘員工困難，她早上在旅行社、下午回店兼顧牛肉飯生意，雖然不捨，但亦要有取捨：「太辛苦喇⋯⋯收咗舖仲要返屋企做到兩三點，我真係驚會猝死。」



郭德英在2019年反修例事件中表明「撐警」立場，「空姐牛肉飯」因而被歸為「藍店」。事隔三年，她稱始終不贊成分顏色，「黃藍都唔係我哋分，顏色定義係咩先？如果支持警察係藍，咁我就係藍。」



+ 1

昨日決定結業 未來專注旅行社工作

郭德英昨日在YouTube影片中，交代「空姐牛肉飯」將於4月26日結業，未來會專注旅行社工作。郭今天下午5時許返店工作，她接受《香港01》訪問時，稱結業是昨天才下的決定，正如在影片所說，未來工作重心會全盤投放在旅行社生意，不打算重開食店，「飲食業實在太辛苦！」

在反修例期間以「藍營食店」成話題的「空姐牛肉飯」，原來並非2019年開店。郭德英表示，食店其實是2016年開始營運，至今已有7年，坦言亦不捨得放棄，惟兩地通關後，旅行社生意急增，亦有擴充的打算，無法兼顧兩邊生意。

稱難同時兼顧旅行社及食店：我真係驚會猝死

她表示，本來也不想結束食店，惟一直聘請不到員工，「你出得高人工又圍唔到皮，出得低人工又冇人做。」她稱，上午要回旅行社，下午又要回店內工作，「太辛苦喇⋯⋯收咗舖仲要返屋企做到兩三點，我真係驚會猝死，為咗健康着想不得不結業。」

她說最不捨得是食店的支持者，尤其記得一位顧客為支持她，近兩年每天都會幫襯，且買同一款飯，又稱不少支持者除親身光顧、「講句加油」，更寫了不少支持語句。

顏色定義係咩先？ 想向「黃絲」說的話......

2019年反修例事件後，坊間時常按店舖立場分「藍店」、「黃店」，堅定支持香港警察的郭德英亦被視為「藍營KOL」，「空姐牛肉飯」也被歸為「藍店」。事隔三年，郭指由始至終都不贊成分顏色，「黃藍都唔係我哋分，顏色定義係咩先？如果支持警察係藍，咁我就係藍。」

她在影片中亦提到「空姐牛肉飯」結業，自己比「黃絲」更開心，又着「黃絲」可開香檳、切燒豬。談及想與對方說些什麼，她稱即使對方發生任何事，她都不會幸災樂禍，「想佢知道，係咪一定想呢個世界唔安寧先安樂？係咪一定要見到人地衰先開心？」

食客聞結業即從屯門赴深水埗光顧

食客周女士今日得悉「空姐牛肉飯」結業消息，特意從屯門赴深水埗幫襯，她稱兩三年前在網上認識到郭德英，又認為旅遊業是好發展，亦為老闆感到高興。