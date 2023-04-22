空姐牛肉飯結業｜郭德英感不捨　反對分顏色：如果撐警係藍我咪藍

撰文：何瑞芬
出版：更新：

深水埗西九龍中心食肆「空姐牛肉飯」宣布下周三（26日）結業，東主郭德英（Annie）接受《香港01》訪問時，昨天（22日）才決定結業，因兩地通關後旅行社生意大增，加上食店招聘員工困難，她早上在旅行社、下午回店兼顧牛肉飯生意，雖然不捨，但亦要有取捨：「太辛苦喇⋯⋯收咗舖仲要返屋企做到兩三點，我真係驚會猝死。」

郭德英在2019年反修例事件中表明「撐警」立場，「空姐牛肉飯」因而被歸為「藍店」。事隔三年，她稱始終不贊成分顏色，「黃藍都唔係我哋分，顏色定義係咩先？如果支持警察係藍，咁我就係藍。」

+1

昨日決定結業　未來專注旅行社工作

郭德英昨日在YouTube影片中，交代「空姐牛肉飯」將於4月26日結業，未來會專注旅行社工作。郭今天下午5時許返店工作，她接受《香港01》訪問時，稱結業是昨天才下的決定，正如在影片所說，未來工作重心會全盤投放在旅行社生意，不打算重開食店，「飲食業實在太辛苦！」

在反修例期間以「藍營食店」成話題的「空姐牛肉飯」，原來並非2019年開店。郭德英表示，食店其實是2016年開始營運，至今已有7年，坦言亦不捨得放棄，惟兩地通關後，旅行社生意急增，亦有擴充的打算，無法兼顧兩邊生意。

稱難同時兼顧旅行社及食店：我真係驚會猝死

她表示，本來也不想結束食店，惟一直聘請不到員工，「你出得高人工又圍唔到皮，出得低人工又冇人做。」她稱，上午要回旅行社，下午又要回店內工作，「太辛苦喇⋯⋯收咗舖仲要返屋企做到兩三點，我真係驚會猝死，為咗健康着想不得不結業。」

她說最不捨得是食店的支持者，尤其記得一位顧客為支持她，近兩年每天都會幫襯，且買同一款飯，又稱不少支持者除親身光顧、「講句加油」，更寫了不少支持語句。

顏色定義係咩先？　想向「黃絲」說的話......

2019年反修例事件後，坊間時常按店舖立場分「藍店」、「黃店」，堅定支持香港警察的郭德英亦被視為「藍營KOL」，「空姐牛肉飯」也被歸為「藍店」。事隔三年，郭指由始至終都不贊成分顏色，「黃藍都唔係我哋分，顏色定義係咩先？如果支持警察係藍，咁我就係藍。」

她在影片中亦提到「空姐牛肉飯」結業，自己比「黃絲」更開心，又着「黃絲」可開香檳、切燒豬。談及想與對方說些什麼，她稱即使對方發生任何事，她都不會幸災樂禍，「想佢知道，係咪一定想呢個世界唔安寧先安樂？係咪一定要見到人地衰先開心？」

食客聞結業即從屯門赴深水埗光顧

食客周女士今日得悉「空姐牛肉飯」結業消息，特意從屯門赴深水埗幫襯，她稱兩三年前在網上認識到郭德英，又認為旅遊業是好發展，亦為老闆感到高興。

空姐牛肉飯｜郭德英宣布4.26「光榮結業」　轉行開旅行社辦內地團空姐牛肉飯老闆娘提私人檢控被拒　裁斷基準成爭議　上訴庭押後判空姐牛肉飯店內涉用電筒照射警長　男生被指曾偷拍事主兼說死黑警空姐牛肉飯老闆娘私人檢控被拒提上訴　官稱涉法律問題轉上訴庭審
郭德英