空姐牛肉飯老闆娘提私人檢控被拒　裁斷基準成爭議　上訴庭押後判

空姐牛肉飯老闆娘郭德英認為港台節目內容偏頗，私人檢控時任廣播處長梁家榮，但遭裁判官拒絕。郭不服決定，又指同樣申請私人檢控的許智峯，卻獲准繼續檢控，認為不公平而提出上訴。然而，郭的案件卻衍伸了另一問題：裁判官考慮這類申請時，應考慮表證是否成立，還是案件是否有合理的成功定罪機會。律政司及法庭之友均派代表就此法律議題展開辯論。上訴庭今(17日)聽取陳詞後押後裁決。



上訴庭重申裁判官拒郭申請並無犯錯

上訴人郭德英，律政司司長為本案有利害關係的一方，資深大律師黃佩琪則擔任法庭之友協助法庭討相關的法律問題。

高等法院首席法官潘兆初先指出，律政司和法庭之友均同意，裁判官拒絕受理郭的案件，未有犯錯。雙方亦同意挑戰裁判官不受理私人檢控決定時，應提出司法覆核，而非以裁判法院上訴案形式。

郭德英就其私人檢控被拒提上訴，上訴庭卻指原審官並無犯錯，但案件卻衍伸了另一個法律爭議。(朱棨新攝)

律政司認為應考慮較高標準

律政司的代表之後就法律議題展開爭辯，並指裁判官在考慮是否受理私人檢控申請時，應採用較高標準，即案件是否有合理定罪機會，作為法律測試的基準，否則無辜的人或較易被私人檢控，被檢控的人士亦會承受很大壓力。惟法官李運騰質疑，以此標準會否出現未審先判的情況。

辯方認為應只考慮表證成立

以法庭之友身份列席的資深大律師黃珮琪，則以辯方身份發言，她認為應以是否有表面證供為法律測試，並指裁判官當時只是考慮是否受理私人檢控，而非作小型審訊。

郭德英也有在庭上發言，強調稱她只是小市民，沒有法律知識，惟發現不公義、不合法的事，希望社會得到改善。她又指，她和許智峯同樣提出私人檢控，惟許的私人檢控獲裁判官批准，質疑尺度不同，認為非常不公平。惟潘官指其說法與是次討論議題並不相關。

案件編號：HCMA216/2020