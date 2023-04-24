港島停電｜港燈停涉事員工工作權限　否認借小停電拉低復電時間

港燈有工程師上周三（19日）凌晨涉誤將從後備電纜通電，致港島多區大停電48分鐘，涉事員工事後未有停職。港燈今日（24日）表示，已暫停負責涉事工地員工的工作授權權限，正向他們展開詳細調查，強調會按規定在 4 個星期內提交調查報告。



根據現有《管制計劃協議》賞罰機制，港燈因65分鐘內恢復供電，按去年盈利推算仍可獲得獎賞554萬元。港燈強調「不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法」，澄清指前年沒有重大停電事故需即時通報機電署，該年全年共有162宗相對較小的停電事故。



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指2021年停電事故涉外來因素響或設備故障

港燈發言人指，港燈在2021年沒有重大停電事故需即時通報機電署，全年共有162宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故，由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。由於低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員更需爭分奪秒去盡早恢復供電，並不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。

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港燈又提到，有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的 「後備電纜」所致，發言人指，涉事的後備電纜早年因進行電網線路改造，遂變為「後備電纜」，儘管過去十多年來一直接駁在系統上，但是屬一條不在系統內使用的「後備電纜」，並非備用(standby)電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。

發言人表由於維持在不通電的狀態，該條「後備電纜」並沒有配置獨立的保護裝置。港燈盼在今次調查中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

涉事工地員工正接受詳細調查

發言人又強調，港燈已暫停負責涉事工地員工的工作授權的權限，有關員工正接受詳細調查。公司會按規定在4個星期內向監管機構提交詳細調查報告，「並再次就事件引起客戶不便，衷心致歉。」

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