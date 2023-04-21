港島停電｜謝展寰不滿港燈表現認獎勵機制不適當　籲賞金回饋市民

港島區周三（19日）凌晨廣泛地區停電48分鐘，港燈昨夜（20日）認有工程人員在數碼港變電站維修時，駁錯後備電纜引發短路，即涉人為錯誤，但按照《管制計劃協議》，故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，港燈可以獲得獎勵。



環境及生態局局長謝展寰今日（21日）首度就事故開腔，表示不滿港燈表現，並指事故顯示賞罰機制有不適當之處，承認有改善空間。他續指，機制過往只考慮修復時間，之後檢討時會考慮其他因素，包括為何會中斷電力，以及其修復表現等。



謝展寰又指，已向港燈提出建議，假如港燈按照機制獲得獎賞，作為一間有社會責任的企業，應該將賞金回饋市民。



▼ 港島多區停電情況 ▼



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根據現時政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，有條文列明在故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，都可以獲得獎勵，條文並無就事故起因訂下限制，變相因人為錯誤導致的停電，只要復供得快，同有獎賞。以是次事故為例，港燈由於48分鐘恢復供電，按機制可額外賺取0.015個百分點的准許利潤。若以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。

環境及生態局局長謝展寰（資料圖片／夏家朗攝）

謝展寰表示，不滿港燈的表現，機電署會繼續跟進事件。對於獎罰機制，他表示，當初原意是鼓勵兩電在出現事故時盡快修復，但知悉坊間批評制度過於寬鬆。謝展寰承認，機制有不當之處，現時只考慮修復時間，只要70分鐘內恢復供電便獎賞，因此今年與兩電的中期檢討，會提出如何改善賞罰機制，包括考慮恢復時間以外的因素，例如中斷供電的原因、修復表現等。

謝展寰又透露，已向港燈提出建議，身為有社會責任的企業，如從機制中獲得賞金，便應將賞金回饋市民。他表示，港燈稱會考慮其建議，但最終由港燈決定。

▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼

