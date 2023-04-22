停電有賞｜港燈連續3年恢復供電「摘A」　與中電共獲7860萬元獎勵

港燈本周三（19日）港島大停電48分鐘，肇事原因周四晚（20日）公布，是港燈工作人員維修時駁錯後備電纜引致。事件揭示港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，原來發生停電，電力公司只要及時恢復供電有獎賞，引起立法會議員非議，而政府則後知後覺。



根據環境及生態局資料，過去三個年度在發生停電後，港燈平均電網供電復電時間為54至55分鐘內恢復供電，表現猶如「摘A」，因而得到調高准許回報率0.015%，合共獲2,500萬元「獎勵」，三年依次獲790萬、830萬及880萬元。中電表現更優，三年恢復供電均為48分鐘，同樣是「A級表現」，合共獲得「獎勵」多港燈一倍，達5,360萬元。即兩電因停電反獲合共7,860萬元的獎勵。



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是次人為失誤停電 港燈反可獲554萬元「獎勵」？

為確保電力穩定供應，根據政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》（利潤管制協議）列明電力公司在四個指標，即供電可靠性、運作效率、客戶服務、恢復供電，達到指定標準，准許回報率可獲提升，四個項目總計上限為0.05%。

為鼓勵兩電在一旦發生停電後盡快恢復供電，設有賞罰制度。只要「平均電網供電復電時間」在65內鐘內，准許回報率可獲提高0.015%，在65分鐘以上至70分鐘內恢復供電，准許回報率也可獲加0.01%；在70分鐘以上至80分鐘內，則沒有賞或罰；超過80分鐘則倒扣准許回報率0.01%或0.015%。

至於如何計算恢復供電時間，協議未有列明；協議也沒有說明電力公司人為失誤時是否也可獲獎勵。以這次港燈出錯引致停電為例，由於在48分鐘內恢復供電，反可獲約554萬元獎勵。

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港燈3年度共獲2500萬恢復供電「獎勵」 中電多一倍

環境及生態局資料，兩電在停電後「恢復供電」都達標，港燈「平均電網供電復電時間」在54至55分鐘，而中電則三年都能在平均48分鐘恢復供電，表現猶如「摘A」，因而兩電得到調高准許回報率0.015%。

由2019至2021年三個年度，港燈依次獲790萬、830萬及880萬元「獎勵」及時恢復供電，即連增兩年，總計2,500萬元。

中電同期獲得的「獎勵」更多，由2019至2021年三個年度依次為1,730萬元、1,780萬及1,850萬元，合共5,360萬元，比港燈多逾一倍。

兩電在另外三個指標的表現都「摘A」，因此每年都獲得調高准許回報率0.05%。港燈過去三個年度，每年得到2,640萬至2,920萬元，總共8,320萬元；中電則獲5,760萬至6,160萬元，三年共1.786億元。

謝展寰建議港燈將獎賞回饋用戶

據了解，有關停電恢復供電賞罰制度，一直存在《管制計劃協議》。環境及生態局局長謝展寰昨日（21日）指已建議港燈如按《管制計劃協議》機制獲得獎賞，應將賞金回饋用戶。港燈昨晚回應查詢時指，現時只是4月，難以預測會否獲年度獎賞，故評論今次賞金金額屬言之尚早。

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