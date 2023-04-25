居屋2023｜白表申請資格收緊　單身入息跌至3.1萬　資產限73.5萬

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋最快年中接受申請，消息指，房委會擬推出六個屋苑，合共9154個單位，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，以市價62折發售，售價由149萬至494萬元。

消息人士表示，因應本港整體樓價下跌，當局建議下調新一期居屋和「白居二」中，白表申請者的入息和資產限額，當中入息上限將較上期下調約6%，故單身人士和家庭分別以3.1萬元和6.2萬元「封頂」，資產限額亦會下調約兩成至分別73.5萬及147萬元。



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消息人士透露，根據去年12月至今年2月的統計數據，決定調整居屋白表入息限額，單身人士由上一期居屋計劃的32,630元，下調至3.1萬元，二人或以上家庭由65,260元，下調至6.2萬元，單身及家庭申請者資產限額分別為73.5萬及147萬元，較上一期的92.5萬及185萬元大幅減少。

消息指，白表申請者的入息及資產限額下調，主要因應本港整體樓價下跌，強調已充分考慮最新物業市場及經濟情况。

至於綠表申請者，則繼續沿用最新的公屋申請者入息及資產限額。翻查資料，房委會在今年2月公布再度凍結公屋單身至5人家庭的入息限額，其中單身人士入息維持在12,940元，5人家庭則維持在37,180元。至於六人家庭，則上調至142,730元，上升4.6%或1,890元。7至10人或以上的家庭，則劃一上調1.6%，即10人以上家庭，入息限額會增至63,990元。

另外，在資產限額方面，則上調1.9%，最新單身人士的資產限額為27.8萬元，4人家庭則為57.3萬元。