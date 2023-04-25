居屋2023｜房委會擬收緊綠表買家資格　買樓前兩年不可在港擁物業

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋最快人中接受申請，消息指，房委會擬推出六個屋苑，合共9154個單位，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。

值得注意是，據悉房委會資助房屋小組將於周三(26日)舉行的會議中，同時要求委員商討是否通過收緊綠表買家的資格準則，與白表睇齊，即買入居屋前的24個月，不得在香港擁有物業，以回應早前轟動全港的蔡天鳳案，案中被告、即蔡天鳳的老爺鄺球以綠表買入居屋時，同時名下亦有豪宅物業。



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蔡天鳳碎屍案轟動全港，案中被告之一、死者前家翁鄺球被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7000萬元的加多利山豪宅，引來外界關注房委會的綠表買家資格審查是否存在漏洞。

據了解，房委會早於3月份曾舉辦集思會，當時有房委會委員認為，容許公屋租戶或合資格綠表買家，毋須申報是否在港擁有物業，是有欠公平。亦有委員指，現時公屋富戶政策已規管在港擁有物業的公屋租戶，不符資格居於公屋單位，故倘他們要購買居屋時，應與白表買家看齊，即同樣在港持有物業者不可申購買居屋。

消息說，房委會資助房屋小組周三(26日)開會審議新一期居屋時，同時亦會討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。

換言之，即無論是房委會或房協的公屋或出租屋邨租戶，倘以綠表買家申請購買居屋時，應與白表買家一樣，在居屋申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約，申請者及外列申請表上的家庭成員，都不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的任權益，又或在該時段內簽訂任何協議購買物業，又或持有公司而間接擁有住宅物業權益。倘若是遺產受益人，綠表買家亦不能是繼承包含香港物業或土地的遺產，以及不可在上述受限時期內曾轉售香港任何物業。

倘若房委會資助房屋小組成員通過上述建議，新修訂會於今期居屋申請時開始生效，並適用於往後推售的居屋、綠置居及租置計劃項目。