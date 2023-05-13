專訪｜芭蕾舞團總監倡檢視分配場地機制　藝團發展已陷困局

本港已自疫後復常，文化藝團亦得以再出發，向外展現姿采。香港芭蕾舞團（港芭）行政總監李易璇接受專訪時表示，場地是表演藝術重要一環，也孕育藝團的有機成長，但土地問題困擾業界，即使港芭是文化中心的場地伙伴，但當中大劇院租用檔期不敷應用。她期望文化體育及旅遊局趁新成立之際，重新檢視康文署表演場地分配機制及租用政策，亦建議跨局合作，包括善用空置校舍及古蹟活化項目，讓藝團進駐化身作文藝地標。

李易璇認為，本港藝術氛圍蓬勃，但苦無足夠場地，現階段難建立如同紐約百老匯劇院運作的生態團，但可借鏡日本寶塚歌劇團的文化產業營運模式，「說好香港故事」。



香港芭蕾舞團行政總監李易璇期望，文體旅局可檢視康文署場地分配機制及藝文用地規劃，包括與發展局協作，將空置校舍及古蹟活化項目納入其中，擴大予藝團駐場及租用的選址。（梁鵬威攝）

訪問正值舞團的金牌劇目演出《胡桃夾子》開騷前夕，舞蹈員全神貫注排練，踮起腳尖，眾人仿似與旋律融為一體。排練室內專心致志，在旁的李易璇，則忙著在腦內盤旋對策。

「啲觀眾投訴我，話買唔到飛，問我哋點解唔租多個星期啊。」她為此苦笑慨嘆。本港由康文署管轄的表演場地合共16個，包括紅館、香港大會堂、文化中心等，康文署於2009年起推行「場地伙伴計劃」，配對本地演藝團體及康文署轄下的12個演藝場地，場地伙伴可獲免費工作間，亦能優先預訂場地設施等，每次為期兩年。

港芭的大本營在尖沙咀文化中心大劇院，但仍受制於檔期緊張，即使場場「爆騷」，亦難爭取加場。芭蕾舞者在台上翩翩起舞，非朝夕可成，且一次演出的製作成本不菲，她感嘆每次也得來不易：「每次都想個騷期可以長啲，不過都無辦法。」想預訂排練室及會議室也未必確保有位，試過向場地管理層反映，對方也就是說大嘆左右為難，「手掌又係肉，手背又係肉啊。」

舞蹈員全神貫注排練，為踏台演出做好準備。（梁鵬威攝）

踮起腳尖，眾人與旋律融為一體，背後付出非一朝一夕。（梁鵬威攝）

香港芭蕾舞團的舞者來自五湖四海，為演出努力備戰。（梁鵬威攝）

文化中心大劇院共設1734個座位，香港芭蕾舞團是其中一個場地伙伴。（梁鵬威攝）

翻查文化中心大劇院的租用政策，若多於一個團體申請同一檔期，會按三大因素所佔比重計分（見表）。如兩團體同分，則會據團體上次成功訂租同一設施的時距、擬租用日期前12個月內已訂租同一設施的日數，以及上次於同一設施舉行活動的入座率，再作第二輪評分。倘分數仍然相同，租務電腦系統會隨機抽籤分配檔期。

至於場地伙伴計劃方面，甄選準則（見表二）同樣有三方面，包括共同願景、目標以及所配合的策略，另亦會循藝術水平及行政管理評定。

另一邊廂，已相繼開幕、座落西九文化區的戲曲中心及自由空間，租用政策以其主辦節目作優先考慮；預期於2025年開幕的演藝綜合劇場則表明會設有駐區藝團中心，但李易璇指現階段營運及租用安排仍是未知數。

隨著文體旅局成立，李易璇建議，可趁機檢視康文署場地分配機制及藝文用地規劃，包括與發展局協作，將空置校舍及古蹟活化項目納入其中，擴大予藝團駐場及租用的選址。局方亦可重新整全佈局，按類型及技術需求，安排表演藝術團體進駐不同場地，以善用及協調現有資源。土地不足，各方「爭奪資源」，她認為香港要成為中外文化藝術交流中心，則需有所取捨及配合，「我諗政府都面臨好頭痛嘅問題，但始終要有嗰一步。」

至於如何分配？她認為以成績衡量最公允，包括節目質素、購票人數、演出場數、國際知名度、藝團全職人員數量及與不同產業合作的數量等數據，釐定更具體的準則「衡工量值」。

香港芭蕾舞團今年1月於美國巡演《羅密歐＋茱麗葉》，該劇改編莎士比亞的經典劇作，，以1960年代的香港作背景。李易璇說，觀眾反應甚好，台下觀眾掌聲如電。（政府新聞網圖片）

李易璇慨嘆香港文化氛圍雖然蓬勃，但苦於表演場地不足，未有足夠土壤孕育商業劇院運作。（梁鵬威攝）

出身於香港演藝學院舞台管理的李易璇對表演藝術有一份執著，她記得兒時在倫敦觀看《孤星淚》（Les Misérables）後備受觸動，購買紀念水杯往後回味的一刻，「Fall in love with （墮入愛河）就係由嗰一刻開始」；她也慨嘆時移世易，在時間及成本主導下，舞台佈景製作由以往用木材轉用鐵枝，儼如已變質，「道具係要輕同假為主，依家個意義無咗。」曾經在藝術學院任教，也在多個藝團任管理層，今年她成功當選藝發局民選委員（藝術行政），期望將經驗轉化，包括聯繫業界以及搭建香港、大灣區及亞洲製作人網絡等。

對於未來期許，她慨嘆香港文化氛圍雖然蓬勃，但苦於表演場地不足，未有足夠土壤孕育商業劇院運作。她提到一次參加業界研討會的經歷，當時曾探討本港建立類似紐約百老匯劇院運作的可能性，「有個空間可以畀商業營運同長期演出（long run），好似百老匯咁，畀有潛質嘅製作去長期營運。」浮想聯翩，但終究是美麗願景，短期內難在本港「落地」：「無啊，都只係討論咋嘛。」

有逾百年歷史、風靡全球的寶塚歌劇團，每逢公演，亦例必爆滿，多名日劇女演員例如天海祐希等，亦首登上首席男役寶座。（寶塚歌劇團官網劇照）

商業劇院的生存空間又是另一命題，她指，作品長青與否、表演場地及觀眾的可持續性，亦是導向其成與敗的關鍵因素。李易璇提起日本已逾百年歷史的寶塚歌劇團，認為其營運模式值得借鏡，以全女班擔當分組公演，有自家劇場及訓練的明星，亦已建立成熟的文化產業，包括與不同品牌跨界別合作，粉絲亦「代代相傳」，「婆婆會帶埋個孫去睇寶塚。」

「如果香港都做到就好喇。」她說，粵劇或具相當潛力，既有獨特的藝術方式，亦有大老倌壓場，具傳承及發展條件。

回歸自身，本港疫後走向復常，舞團今年1月終可前赴美國巡演，現場座無虛席。舞者謝幕前已感受到台下掌聲如雷， 隨團的李易璇指：「其實都係一個為港爭光嘅舉動，出去時亦好似文化大使咁樣出去。」緊隨而來亦將陸續拓展大灣區巡演，包括走訪深圳、上海及廣洲等城市。本地方面，她透露下一個新舞季將有融合藝術科技的新元素，包括於今年暑假「國際綜藝合家歡2023」呈獻、與英國的「59製作」合作的《心兒與她的奇幻恐龍書》。