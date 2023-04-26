審計報告｜平機會128宗投訴平均耗1.5年處理　性小眾歧視法需重寫

平機會負責實施和執行四條反歧視條例，並處理相關投訴，訂下75%投訴要在6個月內完成，但最新一份審計報告發現，平機會雖然達標，但有128宗個案超過一年時間才完成處理，平均需時551日，即超過1.5年。

此外，平機會就在港華人之間的歧視及性小眾身份歧視進行法律研究，並指在港華人之間明顯存在嚴重歧視的證據，政制及內地事務局嚴肅看待事件，審計署建議平機會與局方緊密合作，制訂有效的立法建議。



審計報告發現平機會處理投訴承諾雖然達標，但有128宗個案超過一年時間才完成處理，平均需時551日，超過1.5年。（資料圖片／羅君豪攝）

平機會訂下75%投訴個案在6個月內完成處理的服務承諾。據最新一份審計報告指，平機會在2018年至2022年達標率介乎80%至86%。

但在自2018年起接獲並於2020年至2022年9月30日期間完成的2800宗投訴，有128宗需時超過一年處理，這128宗投訴個案的完成處理時間介乎369至1,064天，平均需時551日。審計署揀選25宗延遲個案，發現21宗沒有擬備調查計劃，違反《程序手冊》規定。審計署建議平機會應探討可盡量縮短完成處理投訴個案時間的措施，並制定調查計劃。

平機會指從研究、其他機構進行的調查及平機會所接獲有關歧視的查詢和投訴中，發現在港華人之間明顯存在嚴重歧視的證據，近年摩擦和衝突持續升溫。（資料圖片／夏家朗攝）

在港華人及性小眾歧視嚴重 正研究立法

另外，平機會在2013年就歧視條例進行檢討，提出27項優先理的建議，當中意見書包含複雜及爭議性較大的議題，如在港華人之間的歧視及性小眾身份處的歧視等。

平機會指從研究、其他機構進行的調查及平機會所接獲有關歧視的查詢和投訴中，發現在港華人之間明顯存在嚴重歧視的證據，近年摩擦和衝突持續升溫。

平機會於2020年6月進行法律研究，並向政制及內地事務局提交建議，局方嚴肅看待內地來港人士受歧視的問題，正研究如何加強免受歧視或中傷的保障方案。

性小眾亦是本港備受多方歧視的一個主要群組，平機會在2016年公布引入反歧視條例的研究報告，涵蓋基於性傾向、性別認同和雙性人身分的歧視，但諮詢文件未達要求需要重寫。（資料圖片／梁鵬威攝）

性小眾歧視法具爭議 諮詢文件未達要求需重寫

另外，性小眾亦是本港備受多方歧視的一個主要群組，包括同性戀者、雙性戀者及跨性別人士。平機會在2016年公布引入反歧視條例的研究報告，涵蓋基於性傾向、性別認同和雙性人身分的歧視，並在2021年9月完成諮詢文件初稿。但會方主席於3個月後指該文件陳述結構未達要求，諮詢文件需要重寫，並稱事宜具爭論及爭議，要小心處理。

審計署建議繼續與政制及內地事務局緊密合作，制訂有效應對內地來港人士或受歧視的問題的立法建議，並留意性小眾受歧視事宜的最新發展。