審計報告｜醫療輔助隊訓練時數不達標隊員　隔3.3年始被解職

醫療輔助隊隊員人數下降，最新一份審計報告指，在38名因訓練時數不達效率要求、收到最後警告並被解職的隊員中，距離他們收到第一次警告的日數，平均近一年，最長可達1211天，即逾3.3年。在2022年被解職的3名隊員中，有2人分別自2018/19及2019/20培訓年起，其訓練出席率已未達要求。審計署促醫療輔助隊加強監察隊員對效率要求的遵從情況。



隊員人數五年減19% 醫療輔助隊：反修例及新冠影響

審計報告指出，在2017年至2022年期間，醫療輔助隊隊員人數由4,357人減少19%至3,514人。醫療輔助隊稱，是受2019年反修例事件及新冠疫情影響，導致新招募的隊員減少。隊方2022年收到501份隊籍申請，較2021年收到的538份申請減少7%。

醫療輔助隊少年團的人數，在2019年後也有下跌。報告指，少年團人數由2011年的380人，逐漸增至2019年的2,580人，其後持續下跌，至2022年底，人數跌至1,895人。每年離隊的少年團員人數由54至207人不等。

審計署建議，醫療輔助隊總參事應密切監察隊員人數的下降趨勢、以及少年團員的變動情況，並加強招募及挽留工作。就少年團員離隊，署方建議應嚴格審視他們為何失去興趣。

醫療輔助隊擁有一支由17部救護車組成的車隊。（資料圖片 / 梁銘康攝）

隊員需每年訓練60小時或出席率達60%

醫療輔助隊有規定，隊員須在每個培訓年達到60小時訓練時數、或最少達60%的訓練出席率，以達效率要求。如不符要求，隊員會被書面警告，若在緊接的訓練季度仍未能達到要求，總部會在收到書面報告後，向該隊員發出最後警告，並有機會在不經任何紀律處分程序的情況下被解職。

審計署分析2017/18至2021/22培訓年發出的510次第一次警告、及173次最後警告，發現有471次第一次警告，是在培訓年結束逾30日後才發出；而173名收到最後警告的隊員中，有38人已被解職，距離收到第一次警告，平均日數為336天，最長時間的達1211天。在2022年被解職的3名隊員中，有2人分別自2018/19及2019/20培訓年起，其訓練出席率已未達要求。

署方建議，應加強監察隊員對效率要求的遵從情況，如強制要求把隊員所有參與訓練的記錄輸入管理系統，減省現行涉及許多人手程序的做法。

審計署審查隊方2017至2021年的管制人員報告，也發現除2019年的中央訓練外，3類訓練在整個5年期內均未達到服務表現目標，其差異由15%至22%不等。署方建議醫療輔助隊增加訓練時數，以達到服務表現目標，並在其管制人員報告中解釋未達目標的原因。

審計報告提到，醫療輔助隊非緊急救護車與城市救護車的使用率偏低。（資料圖片）

另外，審計報告提到，醫療輔助隊擁有一支由17部救護車組成的車隊，包括7部非緊急救護車、5部城市救護車、及5部救護電單車，這些救護車的使用率偏低。在2018至2022年間，非緊急救護車與城市救護車的使用率分別為54%至64%、和56%至69%。

在2013至2022年間，病人要求使用非緊急救護車載送服務的人次，也由15,990人次降至6,831 人次，減少57%。醫療輔助隊或因醫管局因應第五波疫情調整非緊急服務所致。署方促醫療輔助隊要查明隊方救護車服務需求偏低的原因。

報告也提到2018年馬拉松，有跑手比賽期間暈倒後死亡一事。死因裁判法庭的陪審團雖裁定死者死於自然，但亦經死因裁判官認可，向醫療輔助隊提出8項建議。審計署指，因應社會復常，更多公眾活動或會在短期內舉行，提醒醫療輔助隊需要汲取2018年馬拉松事件的教訓，繼續改善日後為公眾活動提供的急救服務。