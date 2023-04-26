審計報告｜學生健康檢查出席率低　過去5年最低僅3成　愈高班愈低

衞生署為中小學生提供周年健康檢查，最新一份審計報告發現，過去5個學年，學生整體出席率介乎30%至70%，而中學生的出席率普遍低於小學生。以2021/22學年，中一至中六學生的出席率有遞減情況。衞生署雖有透過電話調查及網上問卷了解學生缺席原因，但過去3個學年收到的網上問卷僅87份。審計署建議，衞生署應監察周年健康檢查出席率，並改善收集意見的程序。



審計報告指，過去5個學年，學生周年健康檢查整體出席率介乎30%至70%，中學生的出席率普遍低於小學生。(資料圖片)

審計報告指出，過去5個學年，衞生署提供的周年健康檢查，整體出席率介乎30%至70%不等。2021/22學年的整體出席率為55%，較2020/21學年的70%有所下跌。

比對不同學生的出席率，中學生的出席率普遍低於小學生。以2021/22學年為例，中六學生的出席率更低至30%，遠低於小一（79%）及中一（64%）學生。

周年健康檢查出席率 （審計報告）

審計署也指出，較高班級學生的出席率較低，就小學生而言，在2021/22學年，小一學生出席率為79%，小二至小六生則介乎52%至59%不等。就中學生而言，同一學年，中一至中六學生的出席率分別為：64%、48%、46%、39%、34%及30%，出席率有遞減的情況。

學生服務下提供的進一步評估，在過去5個學年，整體出席率介乎42%至79%不等。各類評估服務的5年平均出席率則為48%至84%，當中營養評估的平均出席率最低。審計署建議衞生署應監察周年健康檢查出席率，並就缺席進一步評估的個案採取行動。

衞生署2020年在推出網上問卷，但3個學年間只完成87份問卷。（資料圖片）

報告也提到，衞生署為查明學生缺席周年健康檢查的原因，曾於2018及2019年各進行288個電話調查，但及後2020年在推出網上問卷，在3個學年間只完成87份問卷，認為衞生署需改善收集意見的程序，如要邀請家長或監護人填寫問卷，要再特別了解缺席原因。而綜觀電話調查及網上問卷的結果，缺席主要原因均為忘記預約／應診時間。

另外，報告又指，衞生署雖然鼓勵家長或監護人陪同學生出席周年健康檢查，惟未有備存相關統計數字。審計署認為，如衞生署人員可與家長或監護人維持直接溝通，有助監察學生健康情況，建議衞生署考慮編製相關的管理資料。

家長或監護人目前仍要交書面報名表，以編配學童周年健康檢查的約期。（資料圖片）

報告亦提及，家長或監護人目前仍要遞交書面報名表，以編配周年健康檢查的約期。而衞生署利用電腦系統記錄參加學生資料、並管理約期，由於輸入每名新參加學生的資料一般需時2至4分鐘，而核對和更新每名曾參加周年健康檢查學生的記錄，需時1至5分鐘，審計署估計在2021/22學年，相關總工時為10662小時。

衞生署表示，該署正開發新系統，當中包括的電子報名服務將2024年年底或之前提供。審計署促衞生署需採取措施，在可行範圍內盡快提供電子報名服務，以節省資料輸入的成本和提高效率。