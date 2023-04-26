港澳米芝蓮指南2023｜全球首間3星中菜館龍景軒　蟬聯13年突失守

知名美食指南「米芝蓮」今日（26日）公布第15屆《香港澳門米芝蓮指南2023》上榜食肆名單。位於中環四季酒店、曾連續14年獲3星的粵菜館龍景軒，是全球首間獲得3星的中菜館，並維持14年地位，不過今日公布10間3星食肆，卻不見龍景軒，而是「降呢」為2星食肆，13年來首次未能蟬聯3星席位。《香港01》正向龍景軒查詢。



龍景軒網頁資料顯示，該店大部份點心80元一籠，其中菜行政總廚陳恩德，為史上首位榮獲3星米芝蓮的華人廚師。



位於四季酒店的龍景軒。（網頁圖片）

四季酒店網頁介紹龍景軒指，「在全球首家連續14年榮獲米芝蓮三星評級的香港粵菜食府，細意品嚐時尚精緻的海鮮和點心。」龍景軒最早在2009年首屆《香港澳門米芝蓮指南》公布時，已獲得最高的3星評級，亦是全球首間3星的中菜館，不過堅守14年，今年少了一星，成為18間獲2星的港澳食肆之一。

大部份點心一籠$80 套餐收$2980

菜單顯示，大部份點心收80元一籠，例如瑤柱蒸燒賣、筍尖鮮蝦餃等。至於經典廣東味道套餐包括片皮乳豬件、炸釀鮮蟹蓋、羊肚菌菜膽燉遼參、黑虎掌菌百合彩椒炒澳洲特級和牛柳粒、蠔皇三十頭吉品鮑拼星斑柳等，每人收2,980元，搭配餐酒則收3,980元。

網頁亦推介指，龍景軒的招牌菜式包括原隻鮑魚雞粒酥、鮑汁一品魚肚煲、龍帶玉梨香。此外，龍景軒僅提供午餐及晚餐，著裝方面更建議6歲或以上男士，穿著有袖襯衫、長褲及包趾鞋。

行政總廚陳恩德為史上首位3星米芝蓮華人廚師

龍景軒中菜行政總廚陳恩德在香港出生，並紮根香港，為史上首位榮獲3星米芝蓮的華人廚師。他在網頁中自我介紹說︰「我們沒有什麼烹調秘密，只是我們親自選購食材，擁有優秀的團隊和累積了過百年的經驗。」

▼2023.04.26 米芝蓮記者會公布上榜食肆▼

