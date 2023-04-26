港澳米芝蓮指南2023｜95間奪1至3星　15間新上榜或升呢

知名美食指南「米芝蓮」今日（26日）公布第15屆《香港澳門米芝蓮指南 2023》上榜食肆名單。一星食肆共有67間，當中11間為新上榜，包括去年遷址至中環的大班樓，以及主打高檔粵菜、由「名人坊」鄭錦富和廚魔Alvin Leung合辦的「廚魔名人坊」。



二星食肆則有18間，當中三間為新上榜，包括由去年1星升至2星的「Run 潤」。三星食肆則有10間，當中法國餐廳Ta Vie旅由去年2星升上3星。



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新增1星食肆：

1. DHK疊囍居

2. Estro

3. Five foot road 蜀道（澳門）

4. Godenya

5. Kappo Rin 割烹凜

6. Nagamoto 長本

7. Neighborhood

8. Noi

9. 大班樓 Chairman（遷址中環）

10. The Demon Celebrity 廚魔名人坊

11.The Huaiyan Garden 淮揚曉宴（澳門）

「米芝蓮」2023年香港及澳門上榜食肆名單今日（26日）公布，二星食肆名單公開。(何瑞芬攝）

新增2星食肆：

1.Bo innovation 廚魔

2.Lai Ching Heen麗晶軒

3.Run 潤(1星升2星)

「米芝蓮」2023年香港及澳門上榜食肆名單今日（26日）公布三星食肆名單。(何瑞芬攝）

新增3星食肆：

1. Ta Vie 旅

在此之前，米芝蓮已公布「必比登推介」名單。今年香港及澳門分別有65間及7間食肆入選該名單，其中上榜的6間本港食肆為全新上榜。

▼米芝蓮必比登2023推介名單▼



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▼2022年摘米芝蓮一星的香港澳門餐廳名單 ▼

