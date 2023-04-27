回鄉證｜網店稱代預約　最快明日辦證收費200元　中旅社：不接受

香港與內地恢復通關已近半年，不過由於疫情期間大批港人的回鄉證已過期，以致換證的人潮數個月以來仍然源源不絕。

記者發現，網上就有人聲稱可代預約回鄉證或更換快期，網上買賣平台顯示收費由200元至400元不等。記者向其中一個網店查詢，對方指「如果聽日成功幫你搶到，你聽晚就可以去整」，但需要提供回鄉證號碼及出生日期。

中旅證件服務有限公司強調，不接受任何中介代理人預約受理服務，並提醒市民可到官網預約辦理手續。



▼4月27日 香港中旅證服務九龍東中心人頭湧湧▼



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網上代預約回鄉證收費200元至400元不等

自香港與內地恢復開關以來，回鄉證換領預約便「一籌難求」，以致不法之徒從中發現商機。網上買賣平台Carousell，近日出現多個聲稱可代預約回鄉證或更換快期的網店，部份帖文在今日才發布，價格由200元至400元不等，大部份均聲稱不成功不收費。甚至有網店直接清楚列明可預約五月的日期，但需先支付一半金額，即175元「保證金」。

標榜不成功不收費 需先提供回鄉證號碼及出生日期

記者隨機向其中一個網店查詢，同樣聲稱不成功不收費，但價格遠低其他網店，僅收200元。該店主回應指，若已成功預約辦證，但時間稍後，可安排搶即日快期，但需要提供回鄉證號碼及出生日期。

問到能否選擇指定的中心辦證，店主則指「要睇中旅社放邊間中心」，又表示屆時會提供截圖，只要向職員說出個人名字，便可辦理換證手續。「如果聽日成功幫你搶到，你聽晚就可以去整。」

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中旅︰不接受任何中介代理人預約受理服務

中旅證件服務有限公司公布，發現某些社交媒體有帖文宣稱可協助預約回鄉證的賬號，並收取不法利益，強調不接受任何中介代理人預約受理服務，並提醒市民可到官網預約辦理手續，「走正規渠道，以防上當受騙」。

「出現非法攻擊預約網站及惡意修改預約信息的情况」

中旅證件服務有限公司亦表示，出現非法攻擊預約網站，及惡意修改預約信息的情况，強調一經發現將直接封鎖惡意攻擊的電腦IP，經惡意修改信息所得的預約號碼亦會作廢。

新界東及九龍東中心最快4.28可辦理換證 其他時間全額滿

中旅證件服務有限公司網站今午顯示，若以「到期換發」申請辦理證件，雖然位於九龍西、新界西及港島的中心已額滿，但新界東及九龍東中心仍有名額，全部為周五（28日）晚上的時間段。若市民當晚不能抽空辦證，則會錯失良機，整個提供開放預約的日期，即直至9月1日，一律額滿。