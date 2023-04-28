回鄉證｜內地出入境管理局：5.8起延長港澳回鄉證有效期至12月底

香港與內地恢復通關已近半年，不過由於疫情期間大批港人的回鄉證已過期，以致換證的人潮數個月以來仍然源源不絕。出入境管理局今（28日）宣布，自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證有效期，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。



出入境管理局4月28日宣布自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證有效期。（出入境管理局網頁）

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涉2020年1月1日至2023年12月30日到期回鄉證

出入境管理局通告指，2020年疫情發生後，部份港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續，而目前內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約周期較長的問題。為此，出入境管理局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。

持「到期」回鄉證入境內地後准在就近出入境管理部門申換

通告指，持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

▼4月8日港珠澳大橋▼



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事實上，雖然香港與內地已恢復通關多個月，但仍有不少港人仍未換領回鄉證，無法北上內地探親、旅遊或工幹等，辦證高峰期一直久居不下。《香港01》周四（27日）下午三時曾往位於葵涌的九龍西中心視察，發現人頭湧湧，辦證櫃枱大排長龍，等候叫籌的區域座無虛席，部份市民只能站在一旁輪候辦理手續，甚至等待至熟睡。