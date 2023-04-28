回鄉證｜全國縣級以上公安機關可辦證　只限寄內地地址

內地出入境管理局今日（28日）宣布，自5月8日起延長港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）有效期至今年12月31日，持有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證人士，在入境內地後，可前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換領回鄉證，手續與香港中旅社無異，最快7日完成，港人可親身取證或郵寄，但只限內地地址。



內地出入境管理局宣布，下月8日起，延長港澳居民來往內地通行證（俗稱回鄉證）有效期至今年12月31日。(資料圖片)

自2020年10月10日起，港澳居民可在全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換領補發回鄉證，申辦手續與在港澳地區一致，最快7日可取證，目前廣東省公安廳已開通網上預約辦理服務，分布佛山、中山、廣州等20多個市，每個市都有十多個受理點，香港01》亦整理港人常到的內地城市，有需要可以到公安局出入境接待大廳辦證：

• 北京市公安局



地址：北京市東城區安定門東大街2號2層1-9號窗口

辦公時間：星期一至星期六，上午9時至5時，法定節假日除外

查詢電話：86-010-12367

• 上海市公安局



地址：上海市浦東新區花木街道民生路1500號

辦公時間：星期一至星期六，上午9時至5時，法定節假日除外

查詢電話：86-21-12367

• 南京市公安局



地址：江蘇省南京市秦淮區白下路173號

辦公時間：星期一至星期六，上午8時30分至5時，法定節假日除外

查詢電話：86-25-12367

• 寧波市公安局



地址：浙江省寧波市江東區寧穿路 1901號（寧波市行政務中心7號行政樓）

辦公時間：星期一至星期五，上午9時至12時，下午1時30分至5時

查詢電話：86-574-12367

• 杭州市公安局



地址：浙江省杭州市婺江路169號

辦公時間：星期一至星期日，上午9時至12時，下午1時30分至5時（夏令時下午2時至5時30分，節假日除外）

查詢電話：86-571-12367

• 青島市公安局



地址：山東省青島市南區寧夏路272號甲

辦公時間：星期一至星期五上午9時至12時，下午1時30分至5時，周六上午9時至11時30分，下午2時至5時（節假日除外）

查詢電話：86-532-12367

•中山市公安局



地址：中山市東區興中道26號中山市公安局出入境辦證大廳1－14號窗口

辦公時間：星期一至周星期五，上午9時至12時，下午1時30分至5時，法定節假日除外

查詢電話：0760-12345

•佛山市公安局



地址：佛山市高明區百靈路88號區行政服務中心四樓

辦公時間：星期一至星期五，上午8時30分至12時，下午2時30分至5時30分

查詢電話： 757 8211 7172

• 珠海市公安局



地址：香洲香華路493號（即體育中心南門對面）

辦工時間：星期一到星期五，上午9時至中午12時，下午2時至6時

查詢電話：0756-12367

所須文件：

．《港澳居民來往內地通行證申請表》（相片欄貼上申請人白底免冠彩色近照。尺寸：48mm ×33mm）。



．提交《廣東省出入境證件數字相片採集回執》



．提交有效的香港或澳門居民身份證複印件（交驗原件）。未滿11歲的香港居民：未辦理香港居民身份證的，提交有效回港證或簽證身份書複印件（交驗原件）；已提交香港居民身份證（未載有相片）的，須同時提交有效的回港證或簽證身份書或香港特區護照複印件（交驗原件）。已滿11周歲的香港居民：提交的香港居民身份證須載有相片。



．換發：提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》複印件（交驗原件）；損毀補發，提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》。



．身份信息變更，提交香港入境事務處或者澳門身份證局等部門出具的證明文件複印件（交驗原件）。



．未滿18周歲的申請人，提交監護人身份證明及監護關係證明復印件（交驗原件）。監護人無法陪同的，還須提交被委託身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。



．委託他人代為申請的，提交申請人病情證明等相應證明材料複印件（交驗原件）、被委託人身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。



費用：

．申請10年有效期回鄉證：350 元人民幣



．小童5年有效期回鄉證： 230元人民幣

