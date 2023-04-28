回鄉證｜中旅社即日起延長九龍灣、石門中心服務時間至晚上9時半

撰文：石國威
出版：更新：

內地出入境管理局今早（28日）宣布，延長2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證有效期至今年12月31日。中旅社下午公布，為配合落實有關措施，將擴大辦理回鄉證預約籌號發放，明日（29日）起，將發放至2023年12月31日的預約籌號，並由即日起，將九龍東證件服務中心（九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室）、新界東證件服務中心（沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室）服務時間延長至晚上9時半，其他證件服務中心也將盡快安排對外延長服務時間，並盡快增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心人流擁擠、辦證不便的困難。

+4

擴大辦理回鄉證預約籌號　明起發放至12.31預約籌號

根據中旅社最新通告，將實施四項措施做好回鄉證辦理及發放工作：

．擴大辦理回鄉證預約籌號發放，4月29日起，將發放至2023年12月31日的預約籌號，

．延長服務時限，從今日起，九龍東證件服務中心、新界東證件服務中心將延長辦理時間到晚上9時半，其他證件服務中心也將盡快安排對外延長服務時間。

．進一步優化辦理措施，提高辦理能力，延長受理服務預約籌號和增量預約籌號將在預約網站上發放

．盡快增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心人流擁擠、辦證不便的困難。

回鄉證深圳續期｜5.8起可持原證入境再申換證　文件地址一文看清回鄉證｜內地出入境管理局：5.8起延長港澳回鄉證有效期至12月底回鄉證｜網店稱代預約　最快明日辦證收費200元　中旅社：不接受回鄉證預約｜中旅社人頭湧湧　預約要等到9月　一方法周五可辦理回鄉證深圳續期/補領｜申請最快7日取證　一文看清預約方法及文件
回鄉證
香港中旅社
通關