回鄉證｜中旅社即日起延長九龍灣、石門中心服務時間至晚上9時半

內地出入境管理局今早（28日）宣布，延長2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證有效期至今年12月31日。中旅社下午公布，為配合落實有關措施，將擴大辦理回鄉證預約籌號發放，明日（29日）起，將發放至2023年12月31日的預約籌號，並由即日起，將九龍東證件服務中心（九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室）、新界東證件服務中心（沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室）服務時間延長至晚上9時半，其他證件服務中心也將盡快安排對外延長服務時間，並盡快增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心人流擁擠、辦證不便的困難。



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擴大辦理回鄉證預約籌號 明起發放至12.31預約籌號

根據中旅社最新通告，將實施四項措施做好回鄉證辦理及發放工作：

．擴大辦理回鄉證預約籌號發放，4月29日起，將發放至2023年12月31日的預約籌號，



．延長服務時限，從今日起，九龍東證件服務中心、新界東證件服務中心將延長辦理時間到晚上9時半，其他證件服務中心也將盡快安排對外延長服務時間。



．進一步優化辦理措施，提高辦理能力，延長受理服務預約籌號和增量預約籌號將在預約網站上發放



．盡快增設臨時證件換發服務中心，以緩解目前5個證件服務中心人流擁擠、辦證不便的困難。

