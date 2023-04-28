李家超公布取消強積金對沖2025年5.1推行　孫玉菡稱是可行日期

受疫情影響、連續三年停辦的勞動節酒會今（28日）舉行，特首李家超致辭時宣布，取消強積金對沖安排將於2025年5月1日推行。取消強積金對冲草案於2022年6月9日獲三讀通過，上屆及現屆政府均指措施不遲於2025年落實，屆時，僱員的強積金（僱主部分）累積供款將不可被僱主對冲以支付該僱員遣散費/長期服務金。



勞工及福利局局長孫玉菡指，定出兩年後的五一落實取消對沖，是考慮到須作前期工作，建立一系列資訊平台，亦計及立法會批款所需時間，認為這是可行的日期。



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李家超表示，為配合取消對沖，政府會構建推行由政府資助的計劃，即向僱主提供25年總額超過330億元的資助，為僱主分擔遣散費和長期服務金支出，協助企業適應政策轉變。

勞工及福利局局長孫玉菡說，當局將就政府承諾向商界提供的資助，向立法會相關事務委員會及財委會申請撥款，據2021年價格計算，有關資助總額超過330億元。他表示，會盡快設立資訊平台，為資助的申請批核作登記，在落實對沖安排時，資訊平台亦會同步投入服務。

孫玉菡解釋，定出兩年後的五一落實取消對沖，是考慮到須作前期工作，建立一系列資訊平台，亦計及立法會批款所需時間，認為這是可行的日期。

積金局主席劉麥嘉軒：取消對沖可以鞏固強積金制度

積金局指會全力配合協助政府順利推行相關措施，主席劉麥嘉軒表示非常高興得悉政府落實有關安排的生效日期，令這項關乎全港打工仔女退休福祉的安排得以落實，達至勞資雙贏，並指取消對沖可以鞏固強積金制度。

至於今次勞動節酒會，是疫後復常首復辦，李家超提到，今次亦是他首次以特首身分與各位「打工仔」及「打工女」慶祝勞動節別具意義。他表示，疫情期間失業率一度高企，在2021年2月曾達7.2%，至近日最新失業率則回落至3.1%。他稱，港府全力拼經濟、拼發展、拼競爭力的同時，將續提供多元就業服務等。

他又提到，在政、勞、商協作下，已改善取消強積金對沖在內的三大勞工權益，另包括研究檢討最低工資機制，委員會將於10月底提交檢討報告。他強調知道社會有不同關注，收報告後會檢視；另近日已完成修例，增違職安健罰則。