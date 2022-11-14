公司獲保就業補貼逾千萬　報稱員工與強積金人數不符　被追352萬

曾申請政府「保就業」計劃並獲批約1000萬元補貼的公司，惟政府期後發現，該公司得款後並非把費用全用於支付員工薪金，更發現他們在申請時聲稱有員工181人，但期間其強積金的員工數目只介乎161至119人，最後更只餘下6人，政府認為他們違反申請條款，除要求退還多付的補貼，連同罰款合共約352萬元，政府上周五入稟高院向公司追討。



原告為律政司司長，被告利邦國際品牌有限公司，利邦是一間經營服裝品牌的公司。

政府指出「保就業」計劃時，規定款項必須用於支付員工薪酬。(資料圖片)

申請須保證期間不可裁員

入稟文件指，政府於2020年推出的保就業計劃定明，僱主在接受補貼期間不可裁員，所得補貼亦只能用於支付僱員薪金，受補貼期內，任何一個月僱員的數目，不能少於2020年3月時的員工數目。

部份補貼未有用於支付薪酬

被告於2020年6及9月曾申請「保就業」計劃，他們在申請表上稱，他們同年3月的員工數目為181人。政府最後批准其申請，被告於同年8月和11月，分兩期獲得501萬和503萬元，即合共約1040萬元。惟政府事後發現，被告未有把全部補貼用於支付員工薪金，政府因而要被告償還約156萬。

公司最後只餘下6人

此外，政府又發現被告公司的強積金的紀錄，在2020年6月至10月期間，員工數目介乎161至119人，至2020年11月時只有6人，疑被告曾作裁員。根據罰則，被告需付229萬元。因此，被告需支付合共386萬元。同時，政府在事件揭發後，未有發放第二期補貼中的33.8萬多元，因此被告尙欠政府352萬多元。

政府曾於2021年6月要求被告支付涉款，並於本年1月和3月再次追討，被告都未有清還。政府因此入稟追討該352萬多元，以及相關利息和訟費。

案件編號：HCMP1550/2022