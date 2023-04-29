五一｜研重啟紅名單制或更嚴　旅議會冀非一刀切禁非名單旅社辦團

內地五一黃金周長假今（29日）展開，旅遊業議會主席徐王美倫在電台節目表示，估計「黃金周」有60萬人次內地旅客訪港，大部份為自由行，今日抵港的旅行團只有約68團，較疫情前大減逾一半，顯示本港旅遊業仍未復蘇，當局已與旅遊和餐飲業界制訂措施，做好旅客分流，連沙頭角、九龍灣、尖沙咀亦有團餐供應，相信對非旅遊區滋擾會大減。



對於旅監局擬重啟與廣州制訂的「優質誠信香港遊」紅名單制度，徐王美倫表示，制度在2015年設立時是針對深度遊、遊學團等，整個制度是自願性質，希望當局不要「一刀切」禁止不在名單上的旅行社接團。旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示，本港已有《旅遊業條例》和海關法例，打擊「零付團費」和強迫購物，認為強制實施紅名單制度與條例有抵觸，建議考慮提升旅行團餐標和推出分流相關的強列指示。



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旅議會主席徐王美倫。（資料圖片／梁鵬威攝）

今日約68內地團訪港 僅疫前約3成

旅議會主席徐王美倫早上在港台節目《星期六問責》表示，估計五一黃金周將有60萬內地旅客訪港，大部份為「散客」，即自由行會較多，情況與往年類似。她引述旅遊業監管局的資料指，今日約有68團內地旅行團訪港，較2019年疫情前的150至200團低，認為是因為在全面通關後，本港旅遊業仍未復蘇。

早前土瓜灣被內地旅客「迫爆」惹民生問題，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，在假期前夕，一般景點都會做好準備，「以𠵱家你話60萬嘅人嚟到香港，未必話一車都去一個景點，所以呢個壓力對香港嚟講未係好大。」

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徐王美倫補充，內地全面通關後，內地客亦「一窩蜂」去旅遊，本港初期管理不太理想，但在旅監局介入協調、與食肆實施預約和分流措施後，現時情況已改善，除了會安排旅客上船午膳外，旅客在蓮塘／香園圍口岸過關後，亦有農莊提供盆菜團餐，而尖沙咀、九龍灣等未民居集中地亦有團餐供應。她又指，不少內地自由行喜好深度遊，會走訪香港不同地方，而本港作為旅遊城市，希望市民能包容旅遊旺季街上人頭湧湧。

被問到挑選團餐的準則是否單純「靠平」，她則表示，現時內地團的餐價普遍為45元，但業界有意將餐標提高，「𠵱家唔係全部食曬45（元），有啲甚至食200（元），當然係比較少，但就算45（元）嚟講，𠵱家做開我哋一般做開用量嘅觀光團嚟講，我哋見到個餐標係推高到50、60，甚至70（元）不等。」

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至於有旅行團以美食廣場和快餐店作為團餐選址，她則強調，若菜界作出有關選擇，將會是人流較少的區域，亦會避免港人用膳的高峰期。 她認為，餐飲業和旅遊業是自由市場，當局擬訂的團餐名單中，部份食肆並非只做團餐，「我諗餐飲個餐廳公司佢會識做㗎喇」，未必正面回應會否公開團餐名單。

旅監局擬重啟在2015年與廣州當局制訂的「優質誠信香港遊」紅名單制度，要求加入紅名單的旅行社承諾不會組辦低價旅行團。徐王美倫表示，參加紅名單的旅行社要承諾提供優質誠信服務，以及未曾因違規而被旅議會扣分，純屬自願性質。

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旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片／新思維提供）

她續指，現時旅監局正與廣州當局商討重啟紅名單的細節，暫未有細節，但業界不希望「一刀切」，禁止不在名單上的旅行社承辦旅行團，冀當局保留自由空間予業界自行發展和管理。

旅遊促進會總幹事崔定邦冀實施紅名單制前與業界商討細節

旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，本港已有《旅遊業條例》，讓旅行社可經營出境和入境業務，亦會打擊「零付團費」和強迫購物，故在通關至今無再出現相關違法旅行團，顯示做法已相當嚴厲。他憂慮若當局強制實施紅名單，即禁止非紅名單旅行社接待旅客，或會與《條例》有抵觸。

他續指，若當局只是基於團餐問題而決定重啟紅名單，認為可以有更好的方法處理，「例如業界主動提升餐標，如果真係覺得個別地區，例如土瓜灣係不勝負荷嘅話，當局係可以出一個強列指示，旅行團係要避開一啲人流熱點，都係處理唔到嘅時候，先至進一步去諗係咪出一個紅名單。」他續指，若當局擬強制實施紅名單制度，應與業界商討相關細節和交代政策目標。

至於當局應否為旅行團設定最低團費，徐王美倫表示，旅議會曾在20多年前與旅行社商議設定「最低賣價」，令最低價的旅行團團價要提升11%，惟最終卻衍生很多問題，而基於客戶需求等問題再無法繼續措施，故認為再啟有關制度「係行唔通。」她又強調，旅遊是豐儉由人，不能禁止平價團。