五一｜旅議會料8成內地客屬自由行　業界稱房價飆有內地團延行程

內地五一黃金周長假周末（29日）展開，旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，評估由周末至下周三（5月3日）有約60萬人次內地客訪港，料8成屬於自由行，而由於酒店房價升等因素，內地團數目反而或不及近月周末般多：「最大挑戰係自由行旅客，唔知佢哋來港時同去邊，關口點樣分散佢哋去市區要做好。」楊淑芬指，旅議會與政府部門已舉行兩次跨部門會議，形容準備已做到「我哋可以做嘅最好」，有信心五一長假運作順暢。



不過，有業界指，個別酒店房價由香港與內地復常初期的約700多元一晚，升至五一假期間每晚2000多元，導致有內地團押後行程，暫不來港，情況不理想。



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旅遊事務署統籌五一假期接待訪港旅客的預備工作，兩次召開會議跟進各部門的預備工作。旅遊業議會總幹事楊淑芬今在電台節目稱，評估由本周末至下周三（5月3日）有約60萬人次內地客訪港，為疫前約6成，但由於酒店房緊張及交通預訂等因素，內地團數相信不會多於過以往周末，「甚至比之前兩個周末少」，因此早前3月對某些地區的民生影響料相對少，但約8成料為自由行旅客下挑戰亦大：「唔知佢哋來港時同去邊，關口點樣分散佢哋去市區要做好。」

旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片/羅君豪攝）

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今日在電台節目表示，部份酒店房價在五一期間大幅上升，並指在油麻地、大角咀、荃灣和青衣等的酒店，房價部份由復常通關初期的700多元，但五一假期間加至每晚2000多元，以她了解有內地團因此押後行程，又指旅遊業界擔心旅客因而會選擇在深圳或珠海過夜，縮短留港時間，減少在本港消費。

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