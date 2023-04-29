五一黃金周｜酒店及賓館房價超高　青年旅舍碌架床位索價$682

疫情後首個五一黃金周今日（28日）開始，預計有約60萬名內地客訪港，料以自由行為主。酒店及賓館房間渴市，翻查網上兩個訂房平台，發現本周末2,000元以下的房間所剩無幾。



有青年旅舍及賓館僅餘少量床位。有唐樓青年旅舍索價682元，但其實只是一張0.8米闊的碌架床，供二人住，平均每人341元。富華賓館城市景三人房4月30日房價折扣後一晚實收1,792元，若以5月3日晚上為條件再搜尋，同樣的房間則跌至一晚802元，相差達一半。



旅遊平台Trip.com翻查酒店房價格，4月30日晚上1,000元以下，只餘下兩星級的香港加爾文青年旅舍。（網頁截圖）

旅遊業界憂酒店爆滿 旅客改深圳及珠海過夜

旅遊業界日前曾表示，部份酒店房價在五一期間大幅飆升，例如油麻地、大角咀、荃灣和青衣等酒店，部份由通關初期的700多元，加至五一假期的2,000多元。惟有內地團因此押後行程，業界擔心旅客選擇在深圳或珠海過夜，縮短留港時間，減少在本港消費。

訂房平台僅餘一間青旅有碌架床位供應

記者周五（28日）下午在網上翻查價格，發現本港酒店確實已近「爆滿」，尤其2,000元以下的房間更所剩無幾。例如在旅遊平台Trip.com翻查酒店房價格，若以4月30日至5月1日、兩名成年人，以及房價為1,000元以下，作為搜尋條件，合共獲得93個結果。不過當中92間賓館或酒店，均已無房，只餘下兩星級的香港加爾文青年旅舍。

該青旅位於佐敦道一幢唐樓內，有一張0.8米闊的碌架床可訂，基本設施包括Wi-Fi、冷氣及浴室設施等，連稅費索價682元，二人入住即平均每人341元。

兩星級城市景三人房一晚索價$1,792

若在旅遊平台Klook，以相同搜尋條件翻查，則獲得「沒有可供預訂的房間」的結果，直至將價格調整至1,800元，才終有房間提供預訂，為兩星級的富華賓館。該賓館位於旺角山東街的一幢唐樓內，仍有一間城市景三人房可預訂，面積為9平方米，設有一張雙人床及一張單人床，即最多可入住三人，房價原為2,000元，折扣後實收1,792元，包稅費及服務費。

不過若以五一假期後的5月3日至5月4日，以上述相同的條件搜尋，可發現房價大幅下跌。例如香港加爾文青年旅舍，雖然當日沒有同類型的碌架床位，但更舒適的1.2米寬梳化床位，連稅費僅收402元。至於有窗的「雙人大床房」，連稅費亦只收450元。

至於富華賓館同樣的城市景三人房，當日房價為900元，折扣後實收802元，包稅費及服務費。換言之，該房間房價在五一假期後急跌一半。

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崔定邦︰酒店房爆滿為Happy Problem

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，酒店房爆滿為「Happy Problem」，惟全港酒店房約八萬個，數量有限，部份旅客可能需要在深圳或珠海過夜。但他認為，一年中出現酒店房爆滿的日子並不多，建議政府及業界可與兩地合作，推行「一程多站」的模式，但業界則須推出更多不同款式的旅遊產品，例如香港景點配車票等。