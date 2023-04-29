開心香港｜會展美食市集免費派200罐頭鮑魚　現場需人潮管制

「開心香港」首個美食市集今日起，一連兩日在灣仔會展舉行，有逾百間參展商擺檔，推出各種優惠吸客，例如免費派發200個罐頭鮑魚、六元一隻熟食紅燒飽魚等。有參展商指，雖然政府資助檔口費用，但仍要墊支佈置和搬運費等，料只能「蝕住做當做宣傳」。

市集吸引大批市民入場，以年長人士為主。場內人山人海，大會須實施人潮管制分流。有市民視市集為假日節目活動，稱部份食品價錢平宜，預計花約千元。



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「開心香港」美食市集以環球、華夏和香港地道美食為主題，在灣展會議展覽廳舉行。市集人頭湧湧，氣氛熱鬧，原定早上11時開始，大會提早10分鐘開放入場，亦實施人潮管制措施分流。市集免費門票早前已派完畢，至中午12時，民政事務總署宣布，即場門票亦已派完。

2023年4月29日，開心香港美食市集一連兩日在灣仔會展舉行，有攤檔以低價6元賣一隻熟食紅燒鮑魚。（歐嘉樂攝）

場內有逾百間參展商，各檔以推廣各種優惠吸客。有攤檔免費派發200個罐頭鮑魚，另有攤檔推出限時一元鮑魚，又以低價6元賣一隻熟食紅燒鮑魚，68元一個福袋，內有一罐原價368元的大鮑魚，不少市民排隊光顧。

2023年4月29日，開心香港美食市集一連兩日在灣仔會展舉行。職員譚小姐認表示，市集早上人流暢旺，暫時準備逾2000罐鮑魚，相信能足夠供應。（歐嘉樂攝）

職員譚小姐認表示，市集早上人流暢旺，暫時準備逾2000罐鮑魚，相信能足夠供應。她指，雖然政府資助檔口費用，但仍要墊支佈置、搬運費等，由限制檔位面積，僅兩米乘三米，未能存太多貨，料只能「賺就無，蝕住做」，「當做宣傳費」。她認為，只有兩日展期太短，若能舉辦一星期，銷售時間長，有助回本。

2023年4月29日，開心香港美食市集一連兩日在灣仔會展舉行。有主打日製米餅的攤檔，則以特色銷售手法吸客。（歐嘉樂攝）

另一個主打日製米餅的攤檔，則以特色銷售手法吸客。顧客可花10元，以單手一次過抓米餅，視乎客人拿到多少。負責人Leo表示，希望市民購物之餘，也玩得開心。他指，場內人流比想像中多，事前預備60盒餅米，一個小時已清空4分之一，料需要再補貨，預期生意有賺，但未估計到實際數目。

有攤位則賣高檔西餐小食，如鴨肝醬凍餅、煙燻牡丹蝦和番茄清湯等，每份成本價30元。職員余先生表示，餐廳準備2000份小食，中午前賣出50份，會視乎銷情再推出特惠餐，如70元3份。被問到生意額，他指，參展主要是宣傳品牌，「唔係賺唔賺。」他又指，公司上月獲通知可參展，有一個月時間準備，尚算充足。

2023年4月29日，開心香港美食市集一連兩日在灣仔會展舉行，現場人山人海。市民黃女士表示，預期今日花費數百至千元不等。（歐嘉樂攝）

市民：展場太細

場內所見，不少市民有備而戰，拖喼前來「掃貨」。市民黃女士表示，食物價錢優惠，如一隻真空包裝文昌雞只賣70元，比市價120元便宜，預期今日花費數百至千元不等。

李女士表示，市集開放前兩小時，已到灣仔會展，希望可以取得即時門票。她指，今日能到市集感開心，為假日提供節目，「啱孤獨老人」。她又指，場內人流較多，「行到好熱」，但仍對安排感滿意。

2023年4月29日，開心香港美食市集一連兩日在灣仔會展舉行。王太與孫兒前來市集，認為場內比較擠迫，「可以大啲開心啲 」。（歐嘉樂攝）

王太則與孫兒前來市集，她認為，並非每檔食物售價特別便宜，有蛋撻賣9元一個，「以往買開5.5元一個。」她認為，場內比較擠迫，「可以大啲開心啲 」