開心香港｜港鐵6月大抽獎送全年車票等15萬份獎品　總值逾$560萬

「開心香港」今日（28日）舉行啟動禮， 除了明日（29日）首場美食市集及票價劃一30元的「全港戲院日2023」外，再有優惠出爐。港鐵最新公布為支持「開心香港」活動，將於6月透過 MTRMobile 舉行大抽獎，送出包括港鐵全年車票、本地單程車票、昂坪 360 纜車門票及港鐵車站商店購物券等共15萬份獎品，總值超過560萬港元，大抽奬詳情將會透過 MTR Mobile 等渠道公布。



港鐵最新公布將於6月透過 MTRMobile 舉行大抽獎，送出包括港鐵全年車票、本地單程車票、昂坪 360 纜車門票及港鐵車站商店購物券等共十五萬份獎品，總值超過560萬港元。（資料圖片/林靄怡攝）

大抽奬詳情將在MTR Mobile 等渠道公布 旗下商場送$4000萬購物餐飲泊車禮券

港鐵指將6月透過 MTR Mobile 舉行大抽獎，送出包括港鐵全年車票、本地單程車票、昂坪 360 纜車門票等共15萬份獎品，總值超過560萬港元，港鐵旗下所有商場亦會於5月至8月期間推出「開心購物賞」，送出總值超過4000萬港元的購物餐飲泊車禮券。行政總裁金澤培博士表示，隨着社會逐步復常，開心香港將帶動全城同享共樂氣氛，而大抽奬及其他活動詳情將會透過 MTR Mobile 等渠道公布。

▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



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開心香港其餘主打活動包括周六首場開鑼的美食市集

「開心香港」其他活動，包括民政事務總署會分別在港島區、九龍區及新界區舉辦三場大型美食市集，港島區的美食市集會率先在明日及後日（29日及30日）於會展舉行，有逾100個攤檔參與，以環球及華夏地道美食為主題。

新界區美食市集會在5月6日及7日、於沙田大會堂廣場及公園舉行，有逾50個攤檔參與，主題為華夏美食、香港懷舊美食。最後一個舉辦的是九龍區美食市集，將於6月3日及4日在觀塘海濱發現號舉行。

多套港產片正上映周六皆收$30

明日亦為「全港戲院日2023」，戲院日由香港戲院商會主辦，並獲電影發展基金贊助，亦屬首屆流行文化節節目之一。市民當日到全港戲院看電影，票價將劃一30元。

（網上截圖）

6月底黃大仙美食墟設豬肉切割示範

此外，18區也有不同的響應活動，包括6月22日至6月26日黃大仙廣場舉行的美食墟，將售賣各種美食，包括特色小食、醬料涼果等，期間也有豬肉切割示範、太極推手表演等環節。在6月30日至7月2日，元朗會舉行農墟嘉年華，推廣新界特色美食及漁農產品。

花墟公園11月有香港國際美食巡禮，巡禮除了匯聚本地及國際美食，都設一系列示範及表演節目，包括廚藝表演、茶藝表演、食品科學講座等。另外，天星小輪有限公司在今年11月或12月，也將在中環及灣仔舉辦「歡樂冬日海濱嘉年華」，嘉年華會包括特色美食、手工藝品、紀念品等攤位。

海洋公園6月份周六晚免費開放下園區

兩大主題公園也有新活動。海洋公園6月份每個周六晚（3、10、17及24日），由海洋公園舉行的「Chill All Night」，屆時會免費開放下園區，每晚讓最多5,000名訪客入場，活動包括多媒體光影匯演和現場娛樂表演。