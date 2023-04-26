開心香港港島美食市集門票開派　排隊市民冀港人笑多點（附地址）

首場「開心香港」美食市集本周六起一連兩日（29日及30日）在灣仔會展舉行，以環球、華夏和香港地道美食為主題。十八區民政諮詢中心今日（26日）早上開始免費派發門票。未到八點，長沙灣政府合署地下已現人龍，以長者居多，目測過百人。至八點開始派發門票，過程暢順，現場有工作人員維持秩序。排頭位市民稱，今早六點半左右到達現場，希望取得門票帶家人嚐遍各種美食，亦有市民稱最主要感受氣氛。



18區民政諮詢中心地址及電話。(政府新聞處附件)

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首場「開心香港」美食市集將29日及30日在灣仔香港會議展覽中心3G展覽廳舉行，以環球、華夏和香港地道美食為主題。市民可憑大會門票免費入場，每人限取兩張。

長沙灣政府合署逾百人排隊 頭位市民6時半到場

排頭位的陳先生表示今早六點半左右運動後經過長沙灣政府合署，留意到門口「開心香港」美食展覽資訊，故排隊等候取票。他指太太熱愛參加美食嘉年華，所以取了兩張門票：「個個美食我都想試。」

另一排隊人士唐先生支持「開心香港」，指經過三年疫情，希望香港市民開開心心：「每個香港人多啲笑容。」至於喜歡哪一類美食，他說「食乜嘢都好，最主要感受它的氣氛。」他表示會帶孫子一起去美食展覽，亦希望每個香港人都可以去。他補充指，以前偶爾會參加內地美食團，希望香港今次做得比他們更好。

唐先生表示支持「開心香港」，指經過三年疫情，希望香港市民開開心心：「食乜嘢都好，最主要感受它的氣氛。」（夏家朗攝）

剛送女兒去上學的鄭小姐亦來現場排隊取票，她指以前沒有參加過美食展，今日亦是第一次特地來排隊取票：「好開心有得去……想試下其他國際美食。」並會帶女兒一同去，並感概過往疫情困得太久，希望可以參加多些活動。

鄭小姐指以往沒有參加過美食展，希望屆時帶同女兒一同品嚐國際美食。（夏家朗攝）

市民冀政府多辦美食展

范先生今早七點半來排隊取票，表示對美食展覽的華夏美食主題最感興趣，相信品種多。他指過往因為要上班，很少參加其他美食展，而今次可與家人放假一起去，亦表示有興趣參與之後兩場美食展，並認為政府應該多辦美食展：「等大家開心下。」