五一黃金周｜香港小輪：維港遊生意升至疫前水平　近日人數增三成

香港小輪集團今日（29日）於中環四號碼頭舉行成立百周年慶典，邀請了「共創明『Teen』計劃」的學員和友師登上「洋紫荊維港遊」觀光船，一同欣賞維港美景。



集團總經理李嘉豪表示，世界各地開始通關，更多旅客能來香港觀光，洋紫荊維港遊生意額逐漸回升至2018年至2019年的水平，再加上五一黃金周，訪港旅客人數上升，香港小輪集團接待人數亦增加了兩至三成。



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行政長官李家超為香港小輪百周年慶典主禮，並與集團主席林高演及集團總經理李嘉豪等一同主持慶祝儀式。林高演致辭時表示，在過去的一個世紀裡，香港小輪與香港一同成長，經過許多高山低谷，公司由最初只經營渡輪服務，到今時今日已成功轉型為一個綜合企業，涉足地產投資，去年更將業務進一步擴展至醫學美容及醫療保健等。

集團邀請恒基兆業地產集團及百仁基金一眾「共創明『Teen』計劃」的學員和友師於慶祝儀式後登上「洋紫荊維港遊」觀光船，一同欣賞維港美景，加強學員與友師的交流。李嘉豪在活動中向同學介紹集團的業務和行業前景，同時亦邀請了資深員工與學員分享工作上的見聞和經驗，增進同學知識，擴闊眼界，以助他們為未來定下目標。

年資最長的機械維修技術員蕭日成服務57年，獲頒嘉許獎狀和金幣。（香港小輪提供圖片）

李嘉豪特別在慶祝活動上，向27位服務30年或以上的員工頒發嘉許獎狀和金幣，感謝員工多年的付出。當中年資最長的機械維修技術員蕭日成自1966年6月6日加入香港船廠成為學徒，至今已五57年。

蕭日成說，當時船廠主要製造英國汽車的引擎及零件，起初他是由機器部技工做起，及後跟隨師傅學習機器切割及打磨，其後再學習相關維修工程。隨着時代的發展，公司加入不同業務及船種，在師傅的嚴厲教導下，令他有機會參與不同項目，獲得更多不同範疇的知識和體驗。

蕭先生回想多年來最深刻的事情，必定是一次緊急維修雙體船的經歷。此船隻主要營運香港至中山航線，由於船體龐大，維修時公司需要各部門共同努力，當中包括機器部、電器部和木工部等，基於時間相當緊迫，需要各部門通力合作於最短時間內連夜趕工進行修復。最終他們亦不負眾望，如期完成令船隻重新啟航。

他將於今年8月退休，最不捨的是共事多年的老朋友和同事，因為與他們相處時間比家人還要多及直接，並已成為他生活中重要的一部份。在船廠工作的五十多年間，他教導過十多位徒弟，至今亦已在不同崗位獨當一面，令他感到十分欣慰。