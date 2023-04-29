五一｜ 內地團續湧土瓜灣　上海旅客：香港比上海落後很多

內地一連五日的五一黃金周長假期今日（29日）展開，內地團繼續湧入土瓜灣。有首次來港的上海旅客表示，來港後發現香港不如預期中理想，「我感覺香港比上海落後很多」、「香港就只是消費比我們高一些。」



旅監局行政總裁方安妮亦有到場視察情況，她稱預計五一長假期約有500個入境旅行團來港，相信至少有200個團會到土瓜灣及紅磡一帶享用午餐，局方已加派人手到場巡查。



旅監局人員及警員在場監察

土瓜灣新碼頭街咪錶位昨日（28日）有內地團旅客被旅遊巴撞傷，記者今日午膳時段到新碼頭街視察，現場泊滿旅遊巴，不少旅客上落車，領隊不時提醒旅客留意交通，亦有交通督導員指揮交通，維持秩序。

中午約12時許，陸續有內地旅行團一團接一團進入土瓜灣專門做團餐的「富源酒樓」用餐，門外有旅監局人員及警員在場，餐廳亦放出圍欄並派出保安員駐守，最早一團約11時許入場，其後陸續一團接一團進入餐廳。

而另一專做團餐的「嘉樂軒」中午約1時，有約60多名內地團友進入吃午餐，就現場所見，前來用膳的旅行團數目明顯大減，沒有排隊人龍，在場可見警員及交通督導員駐守，秩序大致良好，並設有圍欄和膠帶管控人流。

指港消費比上海高

至於富源酒家後門對外，近偉景街、美景街一帶的藥房和商店人流稀疏，只有十多名旅客到在藥房內閒逛，等候旅遊巴接載離開，對比之前數百人聚集街頭，逼爆情況大有改善。

上海旅客包小姐與女兒來港旅遊，她說是首次來港，今次打算在港逗留三天，再去澳門遊玩兩天。她表示，來港後認為香港環境不如預期中理想。

說實話，香港比上海落後很多，上海是國際大都市肯定會先進一點，環境也好，只是香港的消費比我們高一些。 上海旅客包小姐

至於富源酒家後門對外，近偉景街、美景街一帶的藥房和商店人流稀疏，只有十多名旅客到在藥房內閒逛，等候旅遊巴接載離開。（鄧康翹攝）

出發前擔心來港遇上不良銷售

包小姐表示，今早已到過黃大仙祠求籤，之後會再到免稅店購物，未有為花費限定預算，「沒有預算，主要想買藥品，其他的像化妝品基本上韓國會比較多。」她說從小看港產片長大，希望品嘗到道地美食，「想來吃傳統的港式小食，一直從小看港片裏面的雲吞麵，在內地吃感覺不是很正宗，所以想來看看會是什麼味道。」

她又指，出發前曾擔心來港旅遊會遇上不良銷售的情況，「我們一開始報旅行團也不太敢，因為聽說會帶你去購物，然後要買滿多少錢又不讓你走。」她指目前對行程安排感滿意，未有出現強制性銷售的情況。

來自上海的王先生表示，參加了澳門、香港四天團，團費約人民幣2,000元，會在香港逗留兩天之後再到澳門。今日第一站抵達富源酒樓吃午飯，「菜不怎麼樣，馬馬虎虎。」他吃了30分鐘，然後趕著下樓購買藥品，「不然車子就開了，不等人。」同團的王小姐則指，用餐吃了剛剛好半小時，但仍吃不慣清淡的廣東菜，「味道很清淡。」但她亦大讚香港環境衛生不錯、交通順暢。