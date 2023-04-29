五一｜重慶大廈賓館房價貴過五星級港麗酒店　一晚索價逾$6000

兩地通關後，內地首個五一長假期今日（29日）展開，本港酒店需求急升，價格亦有顯著浮動。《香港01》昨日（28日）在旅遊網站trip.com搜集香港酒店及賓館明晚（30日）房價，有賓館在五一假期漲價逾十倍，其中位於尖沙咀重慶大廈、房間面積僅約10平方米（約110平方呎）的「湯姆賓館」及「香港加拿大賓館」，其一晚索價竟高逾6,300元，較千禧新世界香港酒店、唯港薈、港麗酒店、萬麗海景酒店及康得思酒店等四至五星酒店更高。



旅遊網站Klook香港區總經理岑皓祺表示，各大平台的定價，均由酒店或賓館自己設定，一般酒店有系統連接各大平台，並同時在所有平台修訂價格，並非由網站本身的系統調整，相信五一黃金周對酒店業需求較大造成浮動，「但旅客會識格價，選擇返合適價格嘅酒店。」



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《香港01》記者昨日在旅遊網站trip.com搜集香港酒店及賓館明晚（30日）入住價錢，並與下個周末價錢作比較。結果顯示，五一黃金周周末各大酒店訂價均顯著偏高，當中以文華東方酒店、半島酒店及香港瑰麗酒店等知名五星級酒店定價最貴，一晚房價普遍需要8,000元上下。該些酒店在下個非五一假期周末價格均回落至5,000至6,000元左右。

五一周末房價比一般周末貴13倍

有多間賓館房價在五一假期周末「大幅加價」，其非五一假期周末房價，約在數百元一晚左右，惟明日房價卻高見數千元。其中尖沙咀「湯姆賓館」，下周六價格每晚為455元，但昨晚網站所見，其明日房價卻高達6,364元，是前者約14倍，即高出13倍，稍高於同區五星級酒店千禧新世界香港酒店，比唯港薈、萬麗海景酒店及康得思酒店、以至金鐘港麗酒店等四至五星酒店更高。

賓館房價一晚跌2000元 租一晚仍要4000元

該賓館在今日各大平台顯示，明日房價已由6,000多降至接近4,000元，但仍高於不少星級酒店。翻查「湯姆賓館」資料，該賓館座落在電影「重慶森林」取景地重慶大廈，提供一間擁私人浴室的家庭房，面積只有約10平方米，房內有兩張小型雙人床。

「湯姆賓館」今日在訂房網站顯示，其明日房價仍要接近4,000元。

明愛白英奇賓館明晚房價達4100元

另一個同樣位於重慶大廈的「香港加拿大賓館」，昨日在網站顯示明晚房價也高達6,221元，價錢亦超過不少五星酒店。旅遊網站今日顯示，該賓館明日已無房間提供，而下周六房價則回落至600多元左右。賓館提供雙人房，面積約11平方米。

其餘賓館方面，位於油麻地的「香港明愛白英奇賓館」其明晚房價也高達4,100多元，與太古香港東隅相若；重慶大廈的「香港航天景觀賓館」、「英格蘭豪華客棧」及「香港尖沙咀宇宙賓館」，房價亦需1,000元一晚以上。隨五一黃金周結束，該些賓館在下周六房間亦回落至200至600元不等。

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Klook香港區總經理：房價由由酒店及賓館自己設定

旅遊網站Klook香港區總經理岑皓祺表示，酒店及賓館在各大訂房平台的價格，均由酒店及賓館自己設定，且各平台定價亦大至相若。他說，一般情況下，酒店或賓館會有系統連接各大平台，價錢一有修訂會同時在所有平台修訂，強調並非由網站平台系統自動調控。他相信某些區域的酒店在五一黃金周中較搶手，房間較搶手因而價格較貴，「但旅客會識格價，選擇返合適價格嘅酒店。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則表示，酒店價格在各網站平台會有固定範圍，價格突然飆高相信絕非網站系統調配，屬於人手調整，相信是酒店及賓館因應需求作出調動。他稱以往在外國訂酒店，一些節日或有展覽時，價格普遍都會被調高，但認為賓館價格過高「感覺唔太好、亦唔太合理。」