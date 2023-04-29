五一｜截至下午4時21.4萬人次入境　羅湖口岸最多　落馬洲居次

內地五一長假期今日（29日）開始，入境處表示，截至下午4時錄得21.4萬人次入境及22.9萬人次出境。入境方面，羅湖口岸最多人入境，錄得3.9萬人次，其次是落馬洲支線及西九龍高鐵站，分別錄得3.9萬及3.8萬人次。



運輸及物流局局長林世雄今日到羅湖及港珠澳大橋管制站視察，鼓勵旅客盡量「錯峰出行」避開人潮。



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．截至今早10時，共有超過7.3萬人次入境及7.1萬人次出境，最多人次入境關口依次為落馬洲支線、羅湖及西九龍高鐵站。



．入境處表示，截至下午4時錄得21.4萬人次入境及22.9萬人次出境。入境方面，羅湖口岸最多人入境，錄得3.9萬人次，其次是落馬洲支線及西九龍高鐵站，分別錄得3.9萬及3.8萬人次。



運輸及物流局今在Facebook發文指，入境處預料勞動節長假期會有超過460萬人次經各個管制站進出香港，局長林世雄今日亦到過羅湖和港珠澳大橋管制站視察，聽取港鐵、金巴和運輸署人員講解加強交通服務、人手、車站指示和廣播等安排，以應付預期大增的乘客量。

林世雄表示，羅湖和落馬洲支線是兩個最繁忙的管制站，運輸署和港鐵會保持緊密合作，密切監察人流，按需要實施乘客管理措施和調整服務，確保港鐵站和口岸的運作高效而有秩序。

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他稱已指示運輸署與各公共交通工具營辦商保持緊密聯繫，確保有足夠公共交通服務於口岸開放時間內，特別是旅客高峰時段，接載旅客往來口岸。他同時鼓勵本地市民和訪港的旅客盡可能「錯峰出行」，避開人潮，並可使用運輸署「香港出行易」流動應用程式，獲取即時交通消息。

入境事務處表示，截至今早10時，共有超過7.3萬人次入境及7.1萬人次出境。入境方面，最多人經落馬洲支線過關，有1.4萬人次；其次為羅湖1.3萬人及高鐵西九龍站9,767人。至於機場則有7,635人次入境，港珠澳大橋亦有5,619人次。至於出境方面，機場錄得1.6萬人次出境，其次為羅湖口岸及港珠澳大橋，分別錄得1.2萬人次及8,966人次。

入境處表示，截至下午4時共錄得21.4萬人次入境及22.9萬人次出境。入境方面，羅湖口岸最多人入境，錄得3.9萬人次，其次是落馬洲支線及西九龍高鐵站，分別錄得3.9萬及3.8萬人次。至於深圳灣口岸亦有2.7萬人次，機場有2.2萬，港珠澳大橋則有1.6萬人次。

由於今日亦是香港五一三日假期開始，出境人次較入境入次更多，羅湖出境人次高達5.1萬；落馬洲支線亦有3.9萬人次，機場亦有3.2萬人次。至於深圳灣口岸及港珠澳大橋亦分別有2.5萬人次。

另外，澳門治安警公佈，截至上午11時，共約15.5萬人次經各口岸出入境，其中入境旅客約佔3.6萬人次，出境旅客約8,800人次。