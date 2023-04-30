玻璃樽徵費｜5.1向供應商收每公升0.98元　900間登記有兩間獲豁免

針對飲品供應商而收取的玻璃樽徵費，將於明日（1日）實施。該項名為「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，是要求玻璃樽裝飲品供應商，必須先向環保署登記，妥善收集及處理廢玻璃樽容器，徵收循環再造徵費，每公升徵費0.98元。

環保署表示，截至4月底已接獲約900宗供應商登記申請，當中有兩間登記供應商自設回收重用安排，獲發豁免徵費許可。



「玻璃飲料容器生產者責任計劃」是根據《產品環保責任條例》（第603章），由5月1日起，玻璃樽裝飲品供應商（包括製造商和進口商）必須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發玻璃樽裝飲品。

樽裝飲品供應商須妥善回收及再造

該計劃目的是要求相關持份者承擔環保責任，妥善收集及處理廢玻璃飲料容器，以善用資源和轉廢為材，紓緩堆填區壓力。違例者一經定罪，最高可處罰款10萬元。

登記供應商須履行其法定責任，包括呈交申報、保留與申報有關的紀錄、繳付容器循環再造徵費及呈交周年審計報告等。登記供應商若就其飲料產品的玻璃容器設有回收和重用的安排，可向環保署申請豁免徵費。

境及生態局局長謝展寰去年11月在立法會提出有關玻璃樽徵費的決議案。。（李澤彤攝）

去年11月立法會通過玻璃樽徵費 每公升0.98元

環境局去年10月就玻璃樽徵費計劃，建議循環再造徵費按容積計算，每公升徵費0.98元，翌月獲立法會通過並刊憲。為協助持份者在計劃實施前做好準備，環保署今年2至4月期間，在各區舉辦了17場簡介會，向玻璃樽裝飲品供應商、零售商及物流公司等持份者解釋法例要求，以及收取容器循環再造徵費的細節，並協助供應商進行登記。

截至4月底，環保署已接獲約900宗供應商登記申請。當中兩間登記供應商，因為自設回收重用安排，從市面上收集其品牌的廢玻璃飲料容器，經清洗及消毒妥當後重新裝樽，已獲環保署發出豁免徵費許可。但據計劃，登記供應商要申請豁免徵費，仍須繳交9,250元申請費。