環團批玻璃樽徵費計劃誘因不足　倡推按金回收鼓勵市民回樽

政府擬最快明年首季落實玻璃樽徵費，向飲料供應商每公升玻璃樽徵費約一元，供應商需事先向環保署登記方可分發玻璃樽飲料，並可向署方提交減少容器計劃，減廢率達八成以上可申請豁免徵費。有環保團體批評政府推動玻璃樽收費太慢，由提出到預料落實花十年時間，又指劃一所有飲料玻璃樽每公升收一元的做法，未必有誘因令供應商加大力度回收，亦未能鼓吹市民主動交還吉樽，提議可用「按金回收」方式，吸引市民還樽。

有酒業商會亦批評政府要求交計劃的做法涉及審計，行政費用將大幅增加，或令供應商寧願交稅，無助推動回收。



環團批推動計劃花十年太慢

「綠惜地球」總幹事劉祉鋒今早（20日）在電台簡目《千禧年代》表示，政府在2013年進行第一次玻璃樽徵費公眾諮詢，現時才向立法會披露法例要求，希望明年首季全面落實，足足花耗十年時間，「時間用咗好耐、真係慢咗啲」，冀當局可各方面加快步伐，並強調玻璃樽比起膠樽雖然污染程度，但仍是資源物，可百分百回收，重造成玻璃樽或建築材料。

他又認為，劃一徵收一元的做法並不足夠，例如一些紅酒白酒本身價值或至少一百元以上，較容易將徵費轉嫁到消費者身上；相反一些飲料可能只售10元，則較難將徵費轉移。他認為對貴價飲料而言，一元徵費額太少，必須視乎飲品的價值，定立相應的徵費額，才能有較強誘因使供應商加大工夫推動回收。

倡推按金回收

劉又建議，政府應參考外國成功例子，引入「按金回收」制度，即例如市民每買一瓶玻璃樽飲品時，都需繳交一元按金，飲完後可放到指定地方回收，並取回一元，相信回收率可大大提升，「市民唔會拎住價值一蚊嘢隨手扔。」

環保署早年表示，若飲料供應商選擇回收重用玻璃容器，減廢率達80%或以上，即每個玻璃容器可重複使用5次或以上，則可豁免徵費。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

酒業商會：政策加重行政費用

香港酒業總商會常務理事陸耀文則表示，對政府今次提出的政策感失望，稱當局曾在2013年與業界商討，惟新提出的政策與當年無大分別，甚至增添不少障礙。政府提到供應商若希望豁免收費，需提交申請及審計報告，並儲備五年紀錄，供應商需請會計，會大大加重供應商的行政壓力及成平，「不如交費都好過額外做」。

陸又指出，有關做法除影響餐酒業，亦影響餐飲業及展覽業，因環境署文件未清晰定義「供應商」，一些持酒牌餐廳或嫌麻煩而不提供酒精飲品，而原本希望到港搞展覽的供應商，亦可能因麻煩而卻步，最終無助提升回收率。