立法會通過玻璃樽徵費　擬明年第二季實施　供應商自行回收可豁免

立法會大會昨日（3日）因為風暴下半晝「腰斬」，今早（3日）復會，議程首先處理實施玻璃樽徵費的決議案，最終獲得通過。環境及生態局局長謝展寰指，準備明年首季開始推出登記制度，受規管的玻璃樽供應商須向環保署署長登記，定期呈報分發和耗用玻璃樽的數字、並繳付徵費，徵費定為每公升0.98元，期望明年第二季全面實施。



邵家輝：環保要講成本 必轉嫁市民

謝展寰表示，目前部份飲料製造商已有回收玻璃樽安排，相關供應商可申請豁免徵費，申請費為9,250元。多名議員發言支持決議案，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，每公升徵費水平比膠袋徵費更便宜，擔心供應商未必有足夠誘因投資設立回收安排，他亦關注盛載醬油和化妝品的玻璃樽並未納入徵費計劃，令政策不夠全面。

自由黨邵家輝則指，「環保個個都想，但環保都要講成本」，尤其收集和清洗玻璃樽都需要人力，成本難免轉嫁消費者，最終市民一定要付出更多，希望社會明白這一點。

會議其後討論譚岳衡提出的議員議案「加快香港綠色轉型發展」，謝展寰指，議案內容與《施政報告》理念不謀而合，特區政府高度重視氣候變化，要在不足30年時間實施碳中和不是易事，政府將在未來15至20年投放約2,400億元，推行各項減緩以及適應氣候變化的措施。