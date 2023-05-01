最低工資調升至時薪40元　今日起生效

最低工資今日起，由每小時37.5元，調升至每小時40元。勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台表示，最低工資檢討機制第一階段諮詢剛結束，負責的委員會正全力跟進推展工作，重申十月底前向政府提交研究報告。



最低工資今日起，由每小時37.5元，調升至每小時40元。(資料圖片）

最低工資今日起正式上調至時薪40元，增幅為2.5元。對上一次調整是4年前、即2019年，由34.5元增至37.5元。

根據《最低工資條例》，僱員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，不論是否按《僱傭條例》的連續性合約受僱，他們均受到法定最低工資的保障。

法定最低工資不適用於留宿家庭傭工、《最低工資條例》訂明的實習學員和工作經驗學員，以及《僱傭條例》不適用的人士。

另外，《僱傭條例》規定，僱主記錄僱員總工作時數的每月金額上限，今日起由15,300元，提高至16,300元。就個別工資期須支付的工資少於每月16,300元時，僱主須備存僱員於該工資期的總工作時數紀錄。

孫玉菡在社交平台表示，最低工資自2011年實施以來，發揮工資保障作用，低收入僱員的收入持續得到改善，新水平將有利香港的整體利益和發展。

政府委任的最低工資委員會，正研究如何改威最低工資檢討機制，並於十月底前提交研究報告。孫玉菡指，檢討機制的第一階段諮詢剛剛結束，委員會正全力推展跟進工作。他指，政府收到委員會的研究報告後，會仔細分析去決定檢討機制的未來路向，並盡快向外界公布。