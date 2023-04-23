最低工資檢討機制諮詢明結束　社協促一年一檢、與工資中位數掛鈎

優化最低工資檢討機制第一階段公眾諮詢將於明日（24日）結束，社區組織協會（社協）今日（23日）表示，最低工資現時兩年一檢的檢討周期，落後於物價轉變，促請政府改為一年一檢，另應重新制定最低工資調整機制，確定其不可低於每年通脹增幅。

社協又期望，最低工資委員會應以不紀名方式，全面披露會議討論的內容，以及決議方式和結果，免公眾有「閉門造車」觀感。被問到會否接納一年一檢建議，勞福局副局長何啟明回應指，將交由最低工資委員會研究。



社協促請政府改為一年一檢，應對工資增幅滯後。(社協提供)

社協表示，本港自2001年起實施最低工資，由當年的28元上調到最新的40元（5月1日起生效），累計增幅約四成三，惟2021年最低工資凍結不變，致2019年至今一直「凍薪」。社協又指，本港仍有一萬四千名基層工人時薪只有37.5元，調整幅度遠追不上通脹增幅，工資購買力更現倒退，促請港府重訂法定最低工資目標，包括將最低工資訂於全港工資中位數一半至六成，並加入2%至3%的預測未來通脹幅度，避免最低工資滯後，以確保最低工資可應付勞工基本生活所需。

社協指，本港仍有一萬四千名基層工人時薪只有37.5元，反映最低工資調整幅度遠追不上通脹增幅，工資購買力更現倒退。（資料圖片）

至於檢討周期方面，社協提到，目前法定最低工資為兩年一檢，檢討明顯落後於物價變幅，建議政府將最低工資檢討機制改為一年一檢，以預計未來消費物價和經濟發展，避免基層工資增幅滯後。

社協又認為，現行機制主要交由政府委任加入最低工資委員會的勞資雙方代表，釐定工資水平，如同閉門造車並不透明，認為公開勞工統計數據外，亦應全面披露委員會內討論的內容，以及決議方式和結果。社協說，可透過不記名方式紀錄委員意見，讓委員繼續自由地表達意見，亦可避免予公眾閉門造車，減低外界覺得工資方案屬勞資雙方內部討價還價、或人為任意決定的負面觀感。

勞福局副局長何啟明今日出席社協另一活動，被問到最低工資會否改為一年一檢，他表示，將交由最低工資委員會研究。(社協提供)

勞福局副局長何啟明今日出席社協另一活動，被問到最低工資會否改為一年一檢，他表示，檢討機制諮詢資料會交由最低工資檢討委員會處理，整體報告會於今年底出爐，「還有很多時間大家可以表達意見。」

去年《施政報告》提出，將邀請最低工資委員會就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡等。第一階段諮詢於3月28日展開，為期4星期，將邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制提供意見，並於今年10月底前向行政長官提交研究報告。