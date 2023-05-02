一樂燒鵝MMA｜內地客帶嬰兒車入店不成惹怒　老闆娘：篤住我個頭

正值五一黃金周，中環士丹利街「一樂燒鵝」昨晚有內地食客與負責人發生「大混戰」。涉事老闆娘朱太向《香港01》記者親述事發經過，該名內地男旅客要求帶同嬰兒車入店內，她因店內空間細而拒絕，「然後佢就篤住我個頭，話『老子一定要進來』，又推我。」朱太指，當時感到驚慌，幸兒子及時出手制止。她直言，遇到食客出手的情況罕見，批評該內地旅客行為「太冇文化」，不過相信今次只屬個別事件，認為大部分旅客都很有禮貌。



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網上流傳一段影片，多名男女在中環士丹利街馬路中心大混戰。據了解，事件源於一名內男地遊客於昨午（1日）在士丹利街「一樂燒鵝」落單時，出現溝通問題，遊客出手、出腳襲擊店舖女負責人，負責人的兩個兒子試圖阻止，結果變成混戰。其中一名兒子與施襲遊客同告受傷。警方接報到場調停，最終將案列作「糾紛」，無人被捕。

記者今再到涉事的餐廳，老闆娘向記者親述經過指，昨因該店內空間太少故拒絕內地客要求帶同嬰兒車入內，「然後佢就篤住我個頭，話『老子一定要進來』，又推我。」（林靄怡攝）

不滿禁嬰兒車入店 向老闆娘篤頭稱「老子一定要進來」

記者今午到涉事的餐廳，正值午膳時間，有約20多人排隊，部分人手持行李篋。老闆娘朱太向記者親述昨日事發經過，指施襲的內地男旅客一家五口前來排隊，初時提出要帶同嬰兒車入店內，惟店內空間太少，故她拒絕對方要求，「然後佢就篤住我個頭，話『老子一定要進來』，又推我。」

朱太直言，該旅客態度十分惡劣，「好似當我係工人咁，要服侍佢」。她指，當時感到驚慌，幸好兩個兒子看到情況後，立即拉開對方。朱太補充，爭執其間，該旅客曾推撞自己，兒子在拉開對方時亦手部擦傷，「佢好高成一米八幾，仲篤住我個頭，幾犀利呀，真係太冇文化啦。」該旅客隨後報警，警察趕至調停。

記者今再到涉事的餐廳，由於正值午膳時間已有約20多人排隊，當中部分人更手持行李篋。（林靄怡攝）

未有對旅客留壞印象 相信屬個別例子

燒鵝店開業多時，她表示，過往遇過與食客口頭爭執，但不會動手，「等得耐嘈兩句一定要嘅，打交就無。無禮貌嘅都會有嘅，但都好少事，我咪唔理佢哋囉。」

她又指，自上周五（29日）黃金周開始，已有很多內地旅客來光顧，「其實依加燒鵝都已經賣哂。」事件未有令朱太對旅客留下壞印象，她認為，大部分旅客都是有禮貌，相信今次事件屬個別例子。