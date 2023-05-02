五一黃金周｜首三日錄45萬人次內地客訪港　回復疫情前五成水平

本港向外通關後迎來首個五一黃金周假期，過去三日（4月29日至5月1日）本港累計逾232萬人次出入境，內地訪港旅客有45萬人次，不過，與2019年疫情前相同時期對比，當年有84萬人次，即僅回復了53%。行政長官李家超今日（2日）指出，預計整個五一黃金周會有約60萬名訪港內地客。



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根據入境處數字，過去三日累計1,229,285人次入境，當中內地訪客佔37%錄得45萬人次。翻查2019年五一黃金周數字，當年首三日內地訪港客累計近84萬人次，相比下，今年黃金周內地客只有當年五成。

黃金周65萬港人離港 主要經羅湖出境

昨日訪港旅客共有14.5萬人次，當中12.9萬人次為內地訪客，主要經高鐵西九龍來港有近3.1萬人次，其次為落馬洲支線有逾2.6萬人次，羅湖就有2萬人次。

出境方面，三日累計1,094,386人次出境，當中逾65萬人次香港居民出境，昨日有12.5萬人次，大部份經羅湖出境有3.1萬人次，落馬洲支線2.6萬人次，機場就有逾1.3萬人次。

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