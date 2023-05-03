警「影住駕」一年收6.8萬宗舉報　發1.9萬張票、2400張法庭傳票

警隊去年5月推出「影住駕」，供市民舉報非緊急交通罪行。運輸及物流局局長林世雄今日（3日）向立法會表示，「影住駕」成立近一年收到逾6.8萬宗舉報，涉及1.3萬宗危駕或不小心駕駛、1.2萬宗 「cut雙白」、5,500多宗「衝燈」等。警方已發出1.9萬張定額罰款通知書，及以傳票檢控2,400宗，佔舉報數字31.5%。



警隊去年5月推出「影住駕」，供市民舉報非緊急交通罪行。（資料圖片/林振華攝）

運輸及物流局局長林世雄向立法會作出書面回覆，截至今年4月21日，「影住駕」平台共收到超過6.8萬宗舉報，截至3月底，有13,316宗舉報涉及「危險駕駛／不小心駕駛」、8,897宗涉及「沒有遵從道路標記」、12,200宗涉及「橫過連續雙白線」、5,582宗涉及「沒有遵從交通燈的指示」及3,998宗涉及「沒有遵從交通標誌」。警方就「影住駕」平台的舉報，共發出超過1.9萬張俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，另亦以法庭傳票作出超過2,400宗檢控。

因法例要求未能擴展至違泊車輛

林世雄又指，警方所有的呈堂證物必須符合法庭的要求，以確保有足夠證據對違例人士作出檢控。警方須肯定證物鏈的完整性（如不被修改或破壞），並妥為保存證物，就檢控透過「影住駕」平台接獲的個案而言，光碟是提交呈堂證物較為穩妥的方式。

被問到為何不擴展至違泊車輛，林世雄表示，據《定額罰款（交通違例事項）條例》（第237章）第15條，就違例泊車所發出的定額罰款通知書，須面交掌管該車輛的人或固定於該車輛上，因此，警方不能就一般違例泊車於事後（例如透過「影住駕」平台舉報）向相關車主補發定額罰款告票。