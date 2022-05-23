警推「影住駕」微信程式　單月接逾3500宗舉報　涉危駕、衝燈

警隊微信帳號上月推出「影住駕」程式，讓市民上載「車cam」片段，實名舉報非緊急交通違規事項，以增加阻嚇性。警隊在4月份接獲3,509宗舉報，當中常見的危險駕駛、不小心駕駛、衝燈、「cut雙白線」等舉報涉及2,000多宗。



警方強調，「影住駕」只適合非緊急舉報，如遇嚴重事故應立即報警，案件若進入司法程序，報案人有可能要出庭作證。被問到會否擔心製造互相舉報引致社會不信任，警方重申市民有責任舉報任何違法行為，但市民依然有選擇的自由。



警方「影住駕」舉報只需4個步驟，先確認注意事項，再留下個人姓名及聯絡方法，然後上載影片或相片，填寫涉事日期/時間/地點及車牌，最後確認資料及記錄保安驗證。（廖雁雄攝）

警隊「影住駕」程式截至5月18日，已接獲5,692宗舉報，單計4月份有3,509宗，七成（2,406宗）已轉交各總區交通調查隊跟進，當中40%（979宗）涉及「危險駕駛/不小心駕駛」，20%（480宗）涉「沒有遵從道路標記」，19%（464宗）為「橫過連續雙白線」，18%（435宗）屬「未有依照交通燈號/交通標誌」，4%（102宗）與「其他違例事項」有關；其餘三成（1,049宗）舉報未能處理，涉及舉報人未按時補充資料、沒足夠證據等，而「違泊」舉報現時不適用於「影住駕」。

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鼓勵篤灰？ 警：市民有責任舉報違法行為

交通總部總警司區永樑表示，以往在社交媒體取用影片需時，「影住駕」更方便警隊調查，不過程式只適合非緊急舉報事項，不會為報案人提供實時協助，市民如果遇到嚴重交通意外，應即時致電999報警，他提醒，警方有可能會在2至3日內聯絡市民要求提供補充資料，如未能在7日內提交，舉報會被取消，至於涉及危險駕駛的案件，一旦進入司法程序，報案人有可能需要出庭作證。

不少網民在網上分享影片，可能純粹交流或討論駕駛態度，問到警方鼓勵市民用「影住駕」，會否擔心引致社會互相舉報，製造不信任？區永樑指出，「道路安全係每一位市民嘅責任，如有駕駛人士發現違法行為，係可以透過平台作出舉報，當然每個人都有自由是否舉報。」

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四個步驟報案 可查閱進度

被問到警方為何不選用港人普遍使用的WhatsApp或Telegram？區永樑指出，由於微信內置「小程式」功能，方便上載及填寫資料舉報，日後若有其他適合的通訊軟件，會考慮使用，他強調，警方在收集資料後會按《個人資料（私隱）條例》於30日刪除。

警方在4月1日推出「影住駕」程式，市民舉報只需4個步驟，先確認注意事項，再留下個人姓名及聯絡方法，然後上載影片或相片，填寫涉事日期/時間/地點及車牌，最後確認資料及記錄保安驗證。市民可以查閱舉報進度，當顯示「需澄清」，代表警方會致電舉報人要求補充資料，當警方展開調查，程式會顯示為「轉交交通總區調查隊」。