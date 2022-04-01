警隊「影住駕」手機舉報平台，4步Wechat車Cam簡易舉報交通事件｜今日警隊於YouTube頻道宣布「影住駕」手機舉報平台正式推出，用家只需要利用手機，便可以簡單地將車Cam或手機拍下來的相片、影片直接上傳，將交通違例事件舉報。



WeChat小程式「影住駕」手機舉報平台

警隊為確保道路安全於今日（4月1日）於「香港警察」WeChat官方帳號推出小程式「影住駕」 網上舉報平台。一般市民可以直接利用此平台上載車cam、或手機內違例片段或相片直接舉報非緊急交通罪行，包括危險駕駛、不小心駕駛、未有依照交通燈號、沒有遵從交通標誌或道路標記(但不包括違例泊車)等。

4步簡單將非緊急交通罪行影片，直接以手機上載舉報（警務處YouTube）

👇👇 4步簡單「影住駕」舉報步驟👇👇

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1. 打開手機WeChat程式，搜尋「影住駕」小程式。



2. 點按「開始舉報」後，先點按明白使用條款後按「下一步」。



3. 進入表內填寫個人基本資料，然後再輸入事發過程及上載相片或影片。



4. 輸入完畢，點按驗證後便完成舉報，舉報者可以隨時參看以往30天以內的舉報紀錄。



舉報完結後，記緊將影片及相片好好保留，因有機會日後上庭時以證供之用。

消息來源：警務處YouTube