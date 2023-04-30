五一｜內地客掀香港街拍熱追影舊警署　隱世與鬧市未為意的打卡位

內地五一黃金周長假今日（29日）開始，不少內地遊客或香港市民，都趁假期出外走走。除了太平山頂、尖沙咀星光大道、中環蘭桂坊這些耳熟能詳的景點外，其實香港仍有不少「隱世打卡」、或是香港人不以為然的景點值得探索，例如汀九村海景、油麻地警署二級歷史建築等，都是不錯選擇。而內地近年掀起街拍風，社交平台「小紅書」亦有不少推介香港的「隱世」或獨特打卡位，喜歡新鮮事物的旅客，不妨探索多些新景點。



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1、汀九村

總是繁囂的香港，其新界西部荃灣區有一條小村，它正座落在汀九灣海灘附近，依山而建，面向美麗的藍巴勒海峽，多個角度更能眺望整條汀九橋，亦觀賞到較遠處的青乘大橋。

遊客除可在擁有更衣及淋浴設施的汀九灣，感受陽光與海灘，伴隨附近色彩鮮艷的小船，欣賞汀九橋的日落外，更可沿住宅之間的小路樓梯，在特色建築及花樹的襯托下，與汀九橋及大海合影。

該處交通不算方便，鄰近並無港鐵站，故此平日人流較少，旅客可在荃灣西站剩九巴234B號線至汀九站落車，慢慢步行落樓梯至汀九灣位置探索。

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2、油麻地警署

警匪片是港產電影電視劇中，不可不提的構成之一。座落在油麻地廣東道鬧市的舊油麻地警署，是電影或電視劇中時常出現的背景，它是一座新古典主義愛德華式建築物，充滿英式建築特色，現被列為二級歷史建築。

最初的油麻地警署始建於1873年初，座落於上海街和眾坊街交界，至1922年遷往廣東道627號現址，2016年分階段搬遷，成為現時的舊油麻地警署。富有特色的現址，目前仍保留報案中心，故遊客只能在拉上鐵閘門的門口「打卡」，欣賞當年的華麗建築，走過外面的拱形門廊，沉浸在警匪片當中。

雖然旅客未能進內參觀，但警方去年曾因香港特別行政區成立25周年以及警油麻地警署建成100周年，舉行過開放日。據警方介紹，視面建築充分充滿英式色彩，設拱形天花板、木製地板、雲石壁爐和鑄鐵樓梯扶手，長長的V型建築物設有中庭，曾用作檢閱廣場；典型的羈留室予人簡陋、黑暗和潮濕的感覺。

記者在五一前到過警署視察，該處鄰近港鐵油麻地站，偶爾有旅客會在該處「打卡」，或等候過馬路時亦會順道拍照留念。來自北京的周小姐因怕人多，趁五一假期前到港旅遊七天，她稱少時後對香港的印象全在港產片及電視劇得來，在小紅書及微博中知道舊油麻警署，故特意「打卡」，認為場景挺真實，但想像中新，「如果能進去就更好。」

來自深圳的何先生亦從小紅書得知該景點，稱朋友之前來打過卡，雖然具體了解不多，但知道是很多電影及電視劇的取景地，「人不是特別多、感覺挺舒服、也很有特色。」

內地旅客在多個港鐵站打卡，再以不同顏色主題的車站圖片砌成九宮格展示。（Jessie婷小紅書圖片）

3、港鐵站

港鐵本來是港人最常用的公共交通工具，但因每個車站都以不同顏色作主題，讓乘客更快分清各個車站，已成為香港獨有特色。由建成之初至今日，至少有89個不同顏色的車站，甚至因為單一顏色不能滿足所有港鐵站需求，部分車站採用了混合色設計，例如何文田站使用草綠色混合灰色，而這種五顏六色的馬賽克牆壁，變成香港文青及女神打卡熱點。近期更有大量內地旅客來拍照，並以不同車站的打卡圖，在社交平台砌成特色九宮格展示，加上不少港鐵站置有藝術作品，大家不妨趁假期到港鐵站「集郵」，分分鐘「在地下鐵碰着他或她」。

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4、香港街頭──深水埗舊樓群

香港各區常見高樓大廈或舊樓林立，在鬧市街頭，還有很多香港人看起來不以為然的路牌或霓虹招牌，成為很多內地旅客的打卡點，尤其內地近年掀起街拍熱，在社交平台「小紅書」常有內地旅客特地來港在拍攝香港街頭的獨特景象。

擁有18.7萬粉絲的內地時尚女博主Chocolle，便不時在小紅書分享在香港街頭拍攝的靚人靚景打卡圖，例如置身深水埗攤販市集，再以一幢幢的舊樓群作為背景，突顯香港基層地區的草根特色，而該些滿布歲月痕迹的舊樓外牆，更帶來懷舊復古氣息。

5、香港街頭──中環街頭、半山扶手電梯

中環是香港的核心商業黃金地段，鬧市全都是最高級的商業大廈，亦有外國旅客最喜愛的「夜蒲」熱點蘭桂坊，同時因為地理環境，在半山「長命斜」兩旁亦有不少相信接近一世紀歷史的單幢唐樓，突顯區內新舊並立、華洋雜處的氛圍。

其中依山而建、全港獨有的中環半山扶手電梯，自然成為旅客必到的打卡熱點，起點由中環街市，途經皇后大道、閣麟街、荷李活道、羅便臣道，止於干德道，全長800米。該處更是不少港產電影及電視劇集的取景勝地，最經典莫過於電影《重慶森林》及荷里活電影《蝙蝠俠》。另外，置身中環街頭，以高樓大廈和名店林立作背景，突顯商業區氣氛。

6、香港街頭──路牌、富豪雪糕車、霓虹招牌、電車

香港街道上的每一片風景、任何事物，在旅客眼中都是新奇又有趣，例如車水馬龍、橫跨油尖旺區的彌敦道，隨處可見寫着「彌敦道」的路牌，或者禁止進入的圓形交通標誌，原來都可以是街拍的熱門「景點」。

另外，經常在港產電影及電視劇集中出現的富豪雪糕車，不僅是小朋友最愛看到，嚷着要買雪糕吃，在電影及劇集效應下，也是旅客熱愛打卡的景點。至於港島區的電車及油麻地區的麻雀館或押舖霓虹招牌，充滿舊香港情懷，也是復古風街拍的不可或缺景點之一。

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