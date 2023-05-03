開心香港｜友邦公布5.20及5.21免費坐摩天輪　AIA嘉年華12月重臨

在中環摩天輪舉行的AIA嘉年華闊別三年，將於今年12月21日舉行。主辦方今日（3日）宣布，將於9月下旬公開發售門票。



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，為響應政府的「開心香港」活動，宣布本月20及21日舉行免費坐摩天輪活動，市民可於該兩日到中環摩天輪售票處免費取即日門票乘搭。



嘉年華提早9月發售門票

AIA嘉年華在以往冬季在中環舉行，不過疫情三年間停辦。主辦單位Great China Entertainment今日（3日）宣布，AIA嘉年華今年12月21日重臨，9月下旬提供發售門票，希望有過百萬人入場。大會指舉行日數未定，但一定會跨年到2024年。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，希望活動是響應政府的「開心香港」活動，他指市民期待嘉年華的機動遊戲，稍後公布更多詳情。

馮偉昌表示摩天輪免費派發開票是響應政府「開心香港」活動。（廖雁雄攝）

免費乘搭日朝11至晚11可到場索取即日門票

馮偉昌表示，除了嘉年華會響應「開心香港」，AIA亦會在本月20日及21日免費送出「香港摩天輪」門票。市民只需於當日到達中環摩天輪售票處，就可免費索取當日門票遊玩摩天輪，門票數量不限，在當日摩天輪開放時間，即上午11時至晚上11時到場索取並入場就可，未有設置網上購票，主辦單位表示因為之前都有試過即場派門票，情況都順利，而且活動定於周六及周日，認為可以惠及本地市民。

何詩蓓表示自己未參與過AIA嘉年華，對攤位遊戲會有興趣。（廖雁雄攝）

兩面奧運獎牌得主、香港游泳代表何詩蓓亦以AIA代言人身分出席活動，她指自己以往在嘉年華舉行時都要岀國比賽，所以從未去過AIA嘉年華，希望今年可以有時間參與。她受訪時表示自己年少時喜愛刺激的遊戲，不過長大後就喜愛攤位遊戲，「好似掉下公仔或者掉彩虹咁。」