【AIA嘉年華】親子8大必玩機動遊戲　攤位遊戲全新公仔登場

AIA 嘉年華2019/2020開幕了！一如既往，於中環海濱活動空間舉行，開放日期橫跨聖誕、除夕、農曆新年、情人節。嘉年華場內超過30款機動遊戲，其中有24款適合親子玩的設施。我們馬上直擊現場有什麼小朋友必玩的遊樂設施吧！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：余嘉文 剪接：李紫銘

大部分適合兒童的機動遊戲都已經開放，平均3個代幣玩一個遊戲，編輯部挑選出八大必玩熱點推介一家大細齊齊玩！

1. Bumble Bee

小朋友可坐上小蜜蜂在天空中飛翔。

2. Bavarian Fun House

小朋友可以在充滿機關的房間內穿梭探險。

3. Helicopter tower ride

有不同卡通角色讓小朋友選擇，坐上閃閃發亮的直昇機暢玩。

4. Light house slip

這燈塔外型非常搶眼，小朋友拿著軟墊就可從最高處沿著燈塔外圍滑下來。

*參加者需滿兩歲

5. Pony Adventure

小朋友可以坐在機械馬上體驗騎馬。

6. Assault course

這組充氣彈床有3個主題，完全可以讓小朋友放足電。

7. Super Swing

這款機動遊戲適合比較大膽的小朋友，小朋友會坐在會坐在大型千秋上，搖擺幅度都不能小看。

8. 歐陸雜技團

除了機動遊戲，嘉年華更有從英國載譽歸來的歐陸雜技團表演。雜技團表演包括：

小丑二人組：兩個小丑滑稽又古怪的動作，讓觀眾笑不停口。

平衡達人：完美的精準度和平衡力鎮平達人一直站在一件一件的物件上，讓觀眾看得經目驚心。

空中飛人：來自智利的空中飛人會像小鳥般在空中翱翔。如芭蕾舞蹈员般優美的飛舞。

倫敦舞團：以艷麗裝束和出色的舞步聞名，倫敦舞團團員之間的協調和一致性絕對稱得上是大師級。

半空飛舞：這對組合會垂吊在半空中浪漫的飛舞，女方更會用頭髮將身體吊在半空，該觀眾看得驚歎不已。

激光舞動：激光女郎將以令人讚嘆的舞蹈，配合绪时設置，將整個舞台照亮。

愛情故事：三個可愛「大人物」會演出他們世界裡的愛情故事！

亡命摩托車：三輛摩托車會在一個大鐵球內全速前進，各自飛卻井然有序，絕不相撞。

AIA嘉年華詳情：

日期：2019年12月12日至2020年2月16日（1月10日除外）

地址：中環海濱活動空間

開放時間：早上11時至晚上11時

門票：

成人：港幣130（包括入場費和10個代幣）

兒童：港幣90（包括入場費和7個代幣）

入場費：港幣40