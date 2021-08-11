【夏日嘉年華／香港好去處】暑假已經過了一半，是否覺得還未玩夠呢？《香港01》旅遊頻道記者精選了4大夏日嘉年華，有個更免費入場！即睇下文，記得低心水好去處，同子女、情人、閨密一齊去！



【1】中環AIA盛夏摩天輪嘉年華

中環AIA夏日嘉年華再次開幕！每年AIA嘉年華重頭戲非機動遊戲莫屬，今年都不例外，是次嘉年華設有多個合家歡的機動遊戲，一家大小都可以盡興暢玩！另外，今年新增了打卡公園，展出超過20個以奇幻動物派對作主題的巨大打卡位，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池等等，打卡必去！🎡🎪4 人同行更抵？點圖睇必玩遊戲及價錢詳情！👇👇👇

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中環AIA盛夏摩天輪嘉年華



地址：香港摩天輪及AIA Vitality 公園



日期：2021年7月30日至2021年9月12日



開放時間：12:00-22:00（星期一至星期四）；11:00-23:00（星期五至星期日、公眾假期及前夕）



【2】大埔充氣水上樂園

佔地3萬呎的大埔充氣水上樂園正式於今年開幕！水上充氣競技場設有多個遊玩設施，包括10米高巨形三色滑梯、魔鬼搖搖板、搖動馬卡龍等，最適合熱焫焫的暑假玩水上活動消暑！👇👇👇網上購票有著數？點圖睇必玩遊戲及價錢！👇👇👇

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大埔充氣水上樂園 Flow Academy Aqua Park



地址：香港新界大埔滘紅林路2號



開放時間：09:30 - 18:30



【3】元朗盛夏森林夏日音樂嘉年華

今個暑假元朗大棠有機生態園都有搞作！盛夏森林夏日音樂嘉年華在今個暑假舉行，場內設有多個遊戲，包括100米長彈床滑梯、8米高飛索、濕身大戰等刺激活動，還有美食市集、DJ表演、攤位遊戲，可以盡情玩樂！👇👇👇只得1個途徑購票！點圖睇必玩遊戲及價錢詳情！👇👇👇

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盛夏森林夏日音樂嘉年華



地址：大棠有機生態園



日期：2021年7月2日 - 9月26日（逢星期六、日及公眾假期 )



開放時間：15:00 - 22:00



【4】灣仔海濱夏水禮嘉年華

灣仔海濱Harbour Chill海濱休閒站一向是個打卡勝地，最近搖身一變成為嘉年華好去處！Harbour Chill將在8月15日開始舉辦夏水禮，各位家長可以帶小朋友玩水放電！嘉年華佔地3萬呎，設有12個活動，包括4米高的3D海盜水滑梯、濕身障礙賽等等，即使是未懂游泳的小朋友也可以參與！🎪一個步驟免費入場！點圖睇必玩遊戲及價錢詳情！👇👇👇

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Summer Aqua Kids 灣仔夏水禮・放電嘉年華



地址：灣仔Harbour Chill 海濱休閒站（灣仔臨時海濱花園）



日期：2021年8月15日至8月29日



開放時間：14:00 - 21:00



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🌅同埸加映1：7大連島沙洲好去處🏝️

疫情之下，港人已經近兩年無法飛去日本旅行，一定好掛念日本靚景！想睇連島沙洲不一定要去日本小豆島，香港都有「天堂之路」！《香港01》旅遊記者整理了7大靚景連島沙洲，全部都可以欣賞到日落，當中2個更屬於世界地質公園，可一併欣賞特別的岩石地貌。👇👇🌅日落好去處🏝️點圖睇香港7大連島沙洲👇👇👇

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🐰同場加映2：5個親子農莊🐰

暑假已經來臨，是時候到郊外放鬆身心！《香港01》旅遊頻道記者整理了5大本地農莊好去處，全部收費低於$150就可以入場任玩。位於元朗的小白兔音樂農莊佔地過十萬呎，農莊最近推出小白兔二人游園套餐，一家人可以近距離接觸小白兔！🐰🐰🐰現場設有多個打卡位！點圖睇價錢和入場方法👇👇👇

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