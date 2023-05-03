天星船長猝死｜連返25日放5日疑成催命更　工權會指過勞死難證明

天星小輪一名47歲船長今晨（3日）被發現猝死在渡輪上，家屬指死者已連續開工23天，並稱天星小輪船長需連續工作25天才放假5天，事件再次勾起社會對「連踩」、「工時長」等勞工議題的討論。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，目前本港較難證明勞工猝死與疲勞工作有關，即使解剖亦只能從身體狀況出發，未有太多職業導向的證明，認為應以今次事件為鑒，重新討論規定工時事宜，在職安健上亦應有條例界定過勞死。



蕭倩文表示，雖然未聽聞有其他行業如今次天星小輪船長般，需要「連踩」20多天才放假，但卻曾有猝死個案涉及工時長等情況，其中2021年一名麵包師傅突然猝死，他一日需工作13至14小時，期間只有15分鐘吃飯時間，惟當時家屬無為意與工作疲勞有關，錯過最佳時機，也無解剖，故未能證實是過勞死。

蕭指出，實際上在本港證明過勞死屬相當困難的工作，亦對今次天星船長解剖結果感不樂觀，因醫學解剖並非職業導向的考慮，只是從死者個人身體狀況出發，亦無條例或定義其死亡與職安健有關，「解剖可能話同爆血管、塞血管有關，醫生層面（證明過勞死）都好難……政府應該要主動介入。」

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，目前本港較難證明勞工猝死與疲勞工作有關。（黃寶瑩攝）

職安局曾分析工作過勞問題，並剖析200宗工作期間因心腦血管病死亡過案，蕭倩文認稱該份報告大多排除死者工作因素，直指與其個人身體有關，如肥胖、其他個人疾病等有關，「當中有幾多係超時工作？過勞工作？因為工作壓力大？報告冇講，真係好失望。」

對於今次天星船長要「連踩」25日才有假放，她稱聽聞此事時感不可思議，質疑「係咪有必要咁編更」，認為天星小輪應交代清楚，勞工處也要介入，了解有否違法勞工條例。

蕭倩文又說，藉著麵包師傅及今次天星船長事件，政府有必要重新再討論規管工時議題，亦應檢討是否要對過勞死有一個定義。