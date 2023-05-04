民航處航空教育徑訪客破10萬人次　處長：冀為航空業培養新一代

為增進各界對航空運輸業發展的認知，並吸引年輕人投身航空業，民航處於2012年設立共兩層的航空教育徑以推廣航空知識。航空教育徑的累積接待人次於今日（4日）突破十萬，民航處處長廖志勇表示，民航處將繼續培養新一代對航空的興趣，以維持香港國際航空樞紐地位，及應對未來航空業發展的人力需求。



民航處航空教育徑的第十萬名訪客為職業訓練局就讀航空課程的學生。為慶祝訪客突破十萬人次，廖志勇親自接待，並向學生送贈與航空主題有關的紀念品。職訓局講師周宇雄於參觀航空教育徑後表示，航空教育徑有助激發學生對航空業的興趣，不少舊生也於畢業後投身航空專業，而同學們對此亦感到興奮。民航處期望，航空教育徑可繼續肩負推廣航空教育的責任，並加強公眾對航空的認知和興趣。

廖志勇對訪客人數突破十萬人次感到欣喜，強調處方將繼續不遺餘力，培養新一代對航空的興趣，以維持香港國際航空樞紐地位，及應對未來航空業發展的人力需求。

民航處航空教育徑為參觀人士提供免費導賞服務，導賞員向公眾介紹各項主題展品，內容包括民航處的角色和責任、香港的航空歷史及最新發展、航空交通管制運作、航空安全、航空保安及航空科技等。