BNO｜移民顧問認為不會「落閘」　惟移英家庭數字按年跌八成

英國政府在2021年開放英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民英國計劃，讓持有BNO港人循此途徑移居當地。《南華早報》今日（4日）引述英國駐港澳總領事戴偉紳（ Brian Davidson）指，相關政策至少延續至2025年，但未有肯定回答2025年後，政策會否延續。



有移民顧問認為，英國政府未必會在2025年後取消計劃，但他指在今年移英的人數確實有下跌，以家庭為組合的移英數字與去年相比，按年大跌八成。



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移民顧問陳思銘表示，不認為英國政府會在2025年取消「5+1」BNO移民英國計劃。他指計劃對英國政府影響不大，即使2025大選，改由工黨或自由民主黨等在野黨執政，這些黨派對計劃都不反感。他又說，英國脫歐之後面對人才流失問題，而香港人對英國政府而言是很好的人才庫，預料會保留計劃。

他指出，移英港人的居住地點較散亂，所以未有影響當地樓價，「而且香港人普遍有禮貌又識英文，都受英國人歡迎。」

他亦指，在未有BNO 移英計劃前，可能每年有大約800個有小孩的家庭，一家人移民英國就讀當地私立學校，而計劃實施後就增加近一倍，「可能一年有差唔多1160個家庭。」惟他指，今年起相關移英家庭的數字下跌得很明顯，「差唔多比去年同期下跌左8成。」

他說，不少移民當地的家長通常是專業人士，但在專業人士的收入比香港低，令到該些家長「心有不甘」，「我都見到有家庭近日因為呢個原因而回流香港。」