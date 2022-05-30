移民｜英國推高潛力人士HPI簽證　港大中大科大畢業無BNO都可申請

英國脫歐後積極招攬全球人才，英國政府宣布推出新工作簽證「高潛力人士」（High-potential individual，HPI）計劃，過去5年內於全球50大頂級學府畢業生可以申請為期兩年的工作簽證，當中個別年份包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學，申請人可毋須事前「搵工」即可出發，簽證費至少715英鎊（約7,089港元），並有逾萬港元資產證明，即日（30日）起可以申請，毋須持有英國民（海外）護照BNO。



有移民顧問指出，英國近年渴求人才，相信HPI有助吸引本港專才加入，有升學顧問認為HPI可視為移民「跳板」，具專業背景人士更為吃香，鼓勵畢業生出外「闖一闖」。



英國政府宣布推出新工作簽證「High-potential individual」（HPI）計劃，過去5年內於全球50大頂級學府畢業生可以申請為期兩年的工作簽證。（AP）

須於過去5年內於全球50大「世界名校」畢業

英國最新推出的「High-potential individual」工作簽證計劃，旨在吸引全球頂尖大學專才，申請人須於過去5年內於全球50大的「世界名校」畢業，根據英國移民局名單，香港大學、中文大學及科技大學均在近五年不同年份上榜，畢業生毋須提前獲英國公司取錄亦可申請，家人可以同行。學士畢業生可申請2年，博士生為期3年，工作一段時間後可申請延長簽證。

簽證費用約7089港元 另需付NHS醫療費

HPI簽證費用為715英鎊（約7,089港元），另需支付英國NHS醫療附加費，如帶同家人，須至少有1,270英鎊（約12,395港元）資產證明；申請人亦須通過安全和犯罪審查，英語程度達到IELTS B1水平。

移民顧問：英需與全球爭人才

環凱移民顧問有限公司董事張家禧就指出，現時全球招攬人才激烈，加拿大及澳洲近年相繼放寬「救生艇」簽證，雖然英國設有BNO「5+1」計劃，但未必能夠為英國帶來重點技術人員，HPI正正針對全球人才而設，與其他西方國家爭奪海外專才。

英識教育執行總監陳思銘（資料圖片／吳煒豪攝）

升學顧問：具專科背景更吃香

英識教育執行總監陳思銘認為，HPI簽證對新畢業生十分吸引，由於毋須事先先「搵工」，亦毋須持有BNO，便有兩年時間到英國「開眼界」，當畢業生獲當地公司聘用後，更可轉換簽證，居留滿5年可以申請定居，1年後可以入籍。

陳思銘相信，本港大學畢業生具有競爭力，抵英後尋找工作並不困難，尤其修讀職業治療、藥劑、生物科技、IT、教育、體育會更為吃香，至於生活及飲食方面，如非生活在大城市，以諾丁漢為例，約800鎊可以租住過千呎單位，「HPI可以當係有收入嘅working holiday，如果要喺英國搵指定專門工作就可能要早少少準備，但一般工作其實唔難搵。」

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