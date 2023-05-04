五一黃金周｜訪港內地旅客總計62萬超「預期」　近90萬港人出境

內地五一黃金周長假期完結，過去五日（4月29日至5月3日）本港錄得超過337萬人次出入境，其中入境的內地旅客共有62萬人次，超出政府預期的60萬人次，單計昨日(3日)就有逾1.2萬人次的內地旅客經高鐵西九龍站入境，與機場的1.4萬人次相近。而過去幾天，出境的香港居民亦達89.7萬人次。



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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根據入境處數字，過去五日共有超過170萬人次入境，內地訪港客累計62萬人次，超出政府早前預計黃金周五日內會有60萬內地客人次訪港。

而昨日(3日)內地訪港客錄得6萬人次，最多人使用的管制站依次為機場（13,733人次）、高鐵西九龍（12,617人次）及落馬洲支線（10,519人次）。

五一黃金周昨日結束，連日來有近90萬香港居民離境，達89.7萬人次，而高峰期在4月29日當天，一天內有逾28萬人次離境。

澳門治安警亦公布，內地五一黃金周五日以來，共錄得超過265萬人次經各口岸出入境，訪澳旅客方面，5天共錄得入境旅客49萬人次，比去年同期上升了261%，達到疫情前2019年的68%。訪澳旅客主要來自內地，共38萬人次入境，佔76%，其次為香港及台灣地區旅客，分別為9萬及5000人次。