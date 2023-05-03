五一黃金周｜餐飲業分析四大原因升幅不及疫前　冰室︰冇人沖奶茶

復常後首個五一黃金周踏入尾聲，餐飲業界對市況感到滿意，指生意錄得惟內地旅客的消費力相比疫情前低。業界分析有四大原因構成，包括酒店房價飆升削減旅客對飲食的開支；旅客養成節約的習慣，來港只「志在打卡」；港人在五一北上旅遊；以及人手不足影響收入。金記冰室老闆更透露部份分店晚市無法提供奶茶，「都冇人沖奶茶，（薪金）兩萬二都請唔到。」至於零售業如小型電器及奢侈品等，亦錄得雙位數升幅，不過同受人手問題所困擾，影響業界恢復的進度。



▼5月1日 遊客排長龍等灣仔甘牌燒鵝開門▼



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內地客消費力減 料疫下養成節約 旅遊「志在打卡」

餐飲聯業協會會長黃家和對市況尚算滿意，雖然內地旅客數量不及疫情前，但合乎預期，並較集中在尖沙咀，旺角，銅鑼灣等，估計該區食肆較平日有兩三成升幅。他亦提到內地旅客的消費力略減，估計他們疫下養成節約的習慣，亦「志在打卡」，走進民間光顧茶餐廳及街頭小店。

港人五一北上旅遊 本地餐飲業收入受挫

至於業界整體生意方面，黃表示相比五一假期前增加約15%，但較過去五一仍低約20%至30%。他引述入境處數據指，出境人次相比入境多，估計大量港人趁三日連假到內地旅遊，但他慶幸留港市民的消費意欲不錯，加上最近派發的消費券，無形中亦增加消費。

▼5月1日 「絲襪奶茶」鼻祖蘭芳園排長龍▼



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酒店房價飆升削減旅客飲食開支

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，五一假期的生意環比增三成，但仍然不及2018年黃金周，尚有一段距離。他認為與兩個原因有關，其一是酒店房價飆升，以致內地旅客在飲食方面的消費減弱，以旗下金記冰室為例，由平均消費100元減至80元。

月薪2.2萬都請不到沖奶茶師傅

徐汶緯表示，其二是餐廳的人手不足，若以每日翻枱10轉計算，目前僅得8至9轉，顧客積聚在店外排隊，「有生意都做唔到。」他形容招聘困難已到達爆發點，尤其以樓面及吧枱最為緊缺，透露旗下有約兩成店舖晚市不能提供奶茶，「都冇人沖奶茶，（月薪）兩萬二都請唔到。」

奢侈品及小型電器錄雙位數升幅

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，五一假期尖沙咀旺丁又旺財，金舖生意升幅達兩至三成，奢侈品及小型電器等亦有雙位數升幅，對香港重拾熱鬧感到開心。問到尖沙咀部份街道仍有一定空置，他則指，有規模達60至70間連鎖零售店，在疫下減少成本縮至40間店，現在經濟好轉，卻因聘請困難，拖慢恢復進度。「千幾呎都係一個人睇舖。」

邵又指，五一生意暢旺，僱主願意增加50%薪金，聘請兼職補充人手，惟正職仍難以補充，「去年到𠵱家，唔加10%都冇人嚟見工。但要留意只係見工喎。」他認為在低出生率的情況下，未來人手繼續不足已是不爭的事實，並非僅培育人才便可解決。

▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



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▼5月1日 遊客摩天輪下吃雪糕▼

